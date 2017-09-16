Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Zai El Hawa  
Régions

ضبط مركبي صيد بالجر ايطالي ومصري داخل منطقة الصيد الخاصة التونسية

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، من ضبط مركبي صيد بالجر الاول إيطالي والثاني مصري، كانا بصدد الصيد الممنوع داخل منطقة الصيد الخاصة التونسية.
وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه قد تم اقتيادهما الى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الاجراءات القانونية في شأنهما.



Publié le:2017-09-16 11:07:29

  
  
  
  
cadre-f87b3b6c05cb911927c1f2f1e78c046a-2017-09-16 11:07:29





0 de 0 commentaires pour l'article 147776



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13007,3

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91200 DT        1$ =2,44920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   717,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147776 1036|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires