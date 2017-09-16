ضبط مركبي صيد بالجر ايطالي ومصري داخل منطقة الصيد الخاصة التونسية
Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات -
تمكنت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر في وقت متأخر من ليلة أمس الجمعة، من ضبط مركبي صيد بالجر الاول إيطالي والثاني مصري، كانا بصدد الصيد الممنوع داخل منطقة الصيد الخاصة التونسية.
وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، أنه قد تم اقتيادهما الى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الاجراءات القانونية في شأنهما.
Publié le:2017-09-16 11:07:29
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