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Politique

تونس تعبر عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للتجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - عبرت تونس عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للتجربة النووية الأخيرة وكذلك التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخّرا، بما في ذلك تجربة اليوم الجمعة، على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.




وأدانت تونس، وفق بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية، مثل هذه الممارسات التي اعتبرت أنها تمثل "خرقا للقوانين وللمواثيق الدولية ذات الصلة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين"، وذلك انطلاقا من "تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية ومساندتها الثابتة لجهود المجتمع الدولي للحد من التسلح النووي ومناهضتها لانتشار أسلحة الدمار الشامل".

كما أهابت بجميع الأطراف المعنية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول تحفظ السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

Publié le:2017-09-15 19:59:47

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 147767

Kamelwww  (France)  |Samedi 16 Septembre 2017 à 00h 00m |           

يذكرني موقف تونس الذي يشبه الكلب الذي ينبح على طائرة في الجو...

وأدعو هذه الحكومة إلى التمعن في رثاء الخنساء لأخيها لما قالت:

وإن صخرا وإن تشتو لنحار ... حمال ألوية هباط أودية ... للجيش جرار...

وكلامنا قياس.


Essoltan  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 23h 06m |           
كوتك , كوتك

El Bejbouj la joue à la Bourguibienne ...

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 22h 03m |           
تونس تعبر عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للتجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

لا حول و لقوة إلا بالله
الله أكبر
تونس عندها ديبلوماسية ، متحيرة على الوضع في العالم ! (منشغلة ) !

كي السبة يا دين أمي ؟
سملى على البجبوج ، رد بالك طحيش سكتة قلبية من كثرة الانشغال !!!



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