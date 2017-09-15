تونس تعبر عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للتجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية

Vendredi 15 Septembre 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-09-15 19:59:47

- عبرت تونس عن بالغ انشغالها للتداعيات الخطيرة للتجربة النووية الأخيرة وكذلك التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخّرا، بما في ذلك تجربة اليوم الجمعة، على الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وأدانت تونس، وفق بيان صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية، مثل هذه الممارسات التي اعتبرت أنها تمثل "خرقا للقوانين وللمواثيق الدولية ذات الصلة وتهديدا للأمن والسلم الدوليين"، وذلك انطلاقا من "تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبالشرعية الدولية ومساندتها الثابتة لجهود المجتمع الدولي للحد من التسلح النووي ومناهضتها لانتشار أسلحة الدمار الشامل".كما أهابت بجميع الأطراف المعنية لضبط النفس واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول تحفظ السلم والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.