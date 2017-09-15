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Politique

منظمة الاعراف تدعو الى المضي قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى المضي "قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة" مشددا في ذات الوقت "على ان منظمة الاعراف "ضد سياسة الافلات من العقاب ومع محاسبة كل تجاوز للقانون".

واوضح في بيان اصدره الجمعة، "ان قانون المصالحة الادارية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء، سيمكن العديد من الموظفين الذين لم يحققوا مكاسب مادية بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من العودة للقيام بعملهم لتستفيد منهم الإدارة التونسية التي تبقى بحاجة إلى كل الكفاءات والطاقات القادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في بناء تونس وتقدمها".



Publié le:2017-09-15 18:08:31

  
  
  
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 147757

Karimyousef  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 19h 52m | Par           
La Tunisie n'a pas d'autre choix que la réconciliation . Il faut arrêter avec la surenchère politicienne pour permettre à tous ces entrepreneurs et hommes d'affaires de s'investir pour le bien de tous.



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