منظمة الاعراف تدعو الى المضي قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة

Vendredi 15 Septembre 2017



بــاب نــات - دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى المضي "قدما لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة" مشددا في ذات الوقت "على ان منظمة الاعراف "ضد سياسة الافلات من العقاب ومع محاسبة كل تجاوز للقانون".



واوضح في بيان اصدره الجمعة، "ان قانون المصالحة الادارية، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء، سيمكن العديد من الموظفين الذين لم يحققوا مكاسب مادية بطرق غير قانونية أو غير نزيهة من العودة للقيام بعملهم لتستفيد منهم الإدارة التونسية التي تبقى بحاجة إلى كل الكفاءات والطاقات القادرة على تقديم الإضافة والمساهمة في بناء تونس وتقدمها".







Publié le:2017-09-15 18:08:31

