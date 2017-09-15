الكشف عن خلية دعم وإسناد للإرهابيين بجبل سمامة بالقصرين وتفكيك شبكة ترويج للأقراص المخدرة بصفاقس

وبينت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بالتحري مع العنصر الأول وهو صاحب محل لبيع المواد الغذائية، إعترف بتوفيره لكميات متفاوتة من المواد الغذائية في عدة مناسبات للعناصر الإرهابية منذ سنة 2014 ،بمقابل مالي يتجاوز 1000 دينار في كل مناسبة.
وأضافت أن العنصر الثاني في الخلية وهو صاحب محل لبيع الخضر، فقد إعترف خلال التحري معه، بأنه قام بتوفير كميات من الخضر للعناصر الإرهابية في العديد من المرات، تجاوز وزنها 150 كلغ في كل مناسبة، و بمقابل مالي يتجاوز ثمنها الحقيقي بكثير.
وأكدت أنه تم الاحتفاظ بهما في انتظار إحالتهما على العدالة، وأن الأبحاث متواصلة وأوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني، تمكنت من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة بمدينة صفاقس، وألقت القبض على المروج الرئيسي الذي تبين أنه مفتش عنه من أجل "التحيل" .
وأوضحت أنه بتفتيش منزله حجزت داخله 150 قرصا مخدرا من نوع "ACTROPIL 50" و 180 قرصا مخدرا من نوع "باركيزول"، مضيفة أنه بمواصلة التحريات وإستدعاء مشتبه به آخر شملته الأبحاث في القضية، تبين أنه مفتش عنه من أجل "ترويج المخدرات" ومحكوم عليه بـ 6 أشهر سجنا.
وأكدت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالاحتفاظ بهما.
Publié le:2017-09-15 14:32:06
Par:kamelwww (France )
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