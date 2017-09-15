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Politique

الجبهة الشعبية تعتبر أن قانون المصالحة هو خيانة للثورة وتؤكد أنها ستقاومه

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - اعتبرت الجبهة الشعبية، " أن المصادقة على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري، هو خيانة لقيم الثورة ولشهداء الوطن"، مؤكدة " استمرارها في مقاومته بكل الطرق النضالية المشروعة".

وأدانت في بيان أصدرته اليوم الجمعة ، ما وصفته " بالانقلاب الذي قام به الائتلاف الحاكم وكل من ناصره تحت قبة البرلمان على الدستور والنظام الداخلي للمجلس"، مشيرة الى أن مشروع القانون يعد انتهاكا للدستور ولقانون العدالة الانتقالية، وتكريسا لسياسة الإفلات من العقاب، ومقدمة لطيّ لملفات الاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب الى في بؤر الصراعات في المنطقة.


وحملت الجبهة رئيس الجمهورية مسؤولية تبعات هذا القانون الذي قالت " إنه يتعارض مع تعهداته ومع دوره الذي يحدده له الدستور في احترام مسار العدالة الانتقالية وصيانة وحدة التونسيين وعدم زرع الفرقة بينهم".
كما نبهت من أن تمرير مشروع القانون "يهدد بالعودة إلى مربع الحكم الفردي والاستبداد وتهيئة المناخ لتوريث الحكم عر مراجعة النظام السياسي"، علاوة على ما يعدّ له في الميزانية القادمة "من تصفية للمؤسسات العمومية والخدمات الاجتماعية وتوقيف الانتدابات في الوظيفة العمومية والتسريح المبكر للأجراء والموظفين وعلى المقدرة الشرائية للمواطن".

Publié le:2017-09-15 14:17:35

  
  
  
  
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8 de 8 commentaires pour l'article 147746

Amir1  ()  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 19h 32m |           
لا شك أن حركة النهضة صادقوا عليه وكأنهم يتجرعون المر... هم بين أمرين أحلاهما كما أسلفت
قد تكون كفة حماية الديمقراطية أثقل من غيرها
نريد من الجبهة أن تقف مع أهداف الثورة وليس مع أهدافها في الوصول إلى السلطة ﻷن ذلك اﻷسلوب...ﻷن نتائجسياساتهم السابقة كانت لفائدة طرف آخر
اليوم في الجبهة يتجرعون المرأيضا بما فعلت أيديهم
على الجميع مراجعة نفسه...وإلا البلد ضاعت ياولاد

Karimyousef  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 19h 06m |           
J'ai dû mal à comprendre la jabha; elle s'est réconciliée depuis 2011 avec l'ancien système qui a financé la plupart de ses sit-in.pourquoi elle denonce un allié qu'elle toujours soutenu.
elle a voté pour sebssi et a été le plus grand allié du Nida, elle n'ignore pas que ce parti avait la faveur de beaucoup de personnes qui etaient proche l'ancien régime.
la jabha doit etre la premiere à approuver la loi de reconciliation , car elle l'avait prouvé tout au long des dernières années sur le terrain. qui a offert tous ces medias à la jabha si ce n'est l'ancien régime.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 18h 00m |           
تمرير التجمع لدخول قرطاج والقصبة كان نتيجة تقاسم غنيمة الرز بالفاكية والكيا أم تمرير قانون المصالحة بلا غنيمة فهو خيانة للثورة ويستوجب المقاومة إلا إذا ...

Wildsalem  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 51m |           
هل نست هاته الوجوه الكالحة والشريرة أنها تحالفت مع الفساد وأباطرة الثورة المضادة لإسقاط الترويكا سنة 2013 ؟؟ واليوم يتباكون على الثورة و ضياعها ...الخونة.... افعلوا ما شأتم لن يغفر لكم الشعب والتاريخ

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 41m |           

التوانسة لا يعرفون العمل مجتمعين .. 55 سنة من الدكتاتورية لم تداويهم من داء التفرقة ، ثقافة الإقصاء،... بعد الثورة كانت فرصة لنؤسس لمشروع وطني (أهداف الثورة) في إطار تصالح عام للمجتمع ، عبر إعتناق تلك الأهداف النبيلة و على رأسها الديمقراطية و التعددية السياسية ، الثقافية ، الاجتماعية ، العدالة الاجتماعية حسب منوال يمكن للتونسي المساهمة الإيجابية في بناء تونس الجديدة . مع الأسف لم يحدث هذا . هل إستمرار تفاقم الأزمة
الاقتصادية ؟ هل إستمرار تموقع قوى الردة حتى العصف بالديمقراطية الناشئة و بالدستور التوافقي؟ هل ارادات تغيير نظام الحكم لرأسي، التي يعلنها النداء جهرة، حتى يحصل توريث الابن حافظ ؟ هل كل هذا سيبعث في التوانسة جميعا وعي إيجابي جديد ؟

لست أدري ، لكن هذا ما أتمنى.


المعركة اليوم هي حماية الدستور :
- الدفع لإحترام مواعيد الاستحقاقات .. حتى يكون يوم 17 ديسمبر 2017 يوم إنتخابات بلدية ..
- التصدي لتحويل النظام لرئاسي،
- إسقاط كل القوانين المسقطة من لدن فريق قرطاج المافيوزي ..

هذا المعارضة يجب أن تفهمه .. وحدة المعارضة في إطار هذه المعارك التي ستحمي الجمهورية الثانية و الديمقراطية و وعي الجماهير ، شرطان اساسيان حتى لا يعبث أبناء المافية بإنجازات الثورة .

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 25m |           
الجبهة الشعبية اتحاد الشغل هيئة المحامين المجلس الاعلى للقضاء التيار الديموقراطي الحزب الجمهوري حراك تونس الارادة بقية الاحزاب الوطنية الغالبية الساحقة لقواعد النهضة غالبية الشعب

رافضون لقانون العار و الخيانة و الدي ستسقطه حتما الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

لا تفرحوا كثيرا يا مبيضي الفساد
ستنهزمون شر هزيمة و لو بعد حين

نعم انا مع المصالحة لكن ضرورة عبر هيئة الحقيقة و الكرامة التي عملوا على عرقلتها بشتى الطرق و امتنعوا الى الان عن سد الشغور في اعضائها

حكم البايات انتهى من زمان و لا مجال لعودته في تونس 2017

لن تمروا و الرخ لا

Radius  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 13m |           
هههههه أفواهكم مليانة بالروز بالفاكية وتتكلموا يا أنذل ما جابت تونس

Hamedmeg  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 15h 32m | Par           
يكب والله سعدكم على ماهو مكبوب ، الشلاغم ما تصنعش رجال



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