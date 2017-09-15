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Politique

بعد المصادقة على قانون المصالحة الادارية ... هل هي انتكاسة ثورة ام انتصار للديمقراطية

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - لم تهدأ الساحة السياسية منذ أن أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الاربعاءعن نتائج التصويت للمصادقة على قانون المصالحة الادارية و الذي يتيح لمن ارتكب تجاوزات ادارية في العهد السابق دون الحصول على امتيازات ايقاف اجراءات التتبع ضده.

وكالة تونس افريقيا للانباء تواصل رصد ردود الافعال حول هذا القانون حيث انقسمت اراء السياسيين بين من رأى فيه انكسارا لمضامين الثورة و خيانة لدماء الشهداء وبين من اعتبره صفحة ضرورية في تاريخ البلاد كان من اللازم طيها و الانطلاق من جديد بعيدا عن ضغوطات العدالة الانتقالية و يشار في هذا الاطار الى جمع نواب المعارضة لاكثر من أربعين توقيعا حسب ما أفاد به النائب فيصل التبيني من اجل الطعن في هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.


و قال النائب عن صوت الفلاحين في تصربح ل"وات" ان نواب المعارضة متأكدون من ان القانون سيسقط لدى الهيئة لانه مخالف لروح الدستور التي تجعل من المصالحة جزءا لاحقا للمحاسبة ، مشيرا الى أن الرسائل التي وجهها البرلمان يوم الاربعاء كانت في جلها تدل على انتهاء المسار الثوري و عودة الى استبداد الاغلبية العديدية وفق تعبيره.

و قد ترواحت الاسئلة في جوهرها حول العائدات المالية و الجدوى الاقتصادية و الادارية التي سينتجها القانون ، بالاضافة الى مدى الديناميكية التي سيخلقها لدى الموظف الذين قيل انهم مكبلون بهواجس الخوف و الريبة من التتبع.
و في هذا الاطار أفاد الخبير الاقتصادي و استاذ الاقتصاد السياسي بجامعة المنار محسن قداس "وات"بأن القانون سيكون له ايجابيات على أكثر من مستوى :
- اولها الدفع المعنوي لاكثر من 60 ألف موظف في القطاعات الحساسة و خاصة منها القطاعات المنتجة و ذات القيمة المُضافة العالية ، مفيدا بأن ما سماه ب "الماكينة " الادارية ستعود الى سالف نشاطها بعيدا عن المخاوف التي يثيرها الفصل 96 من المجلة الجزائية.
-ثانيا اعادة الرغبة للكفاءات الوطنية في الانخراط في المشروع الاصلاحي بعد حالة الانتكاسة التي عرفها الاقتصاد الوطني في السنوات الاخيرة بالاضافة الى انسحاب الكفاءات من الفعل الجماعي.
-ثالثا يمكن الرفع من مردودية العمل الاداري من المساهمة في نسب نمو قد تتجاوز الثلاث بالمائة بالاضافة الى تمتين مناخ الثقة بين الدولة و الموظفين.

و قد اعتبر قداس أن قانون المصالحة الادارية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب سيفتح باب المبادرة للمسؤولين العموميين ، مشيرا الى ان المكبلات القانونية التي تخنق المسؤول هي التي تُبقي الادارة في حالة ركود.

من جانب اخر رأى استاذ التاريخ المعاصر بكلية 9 أفريل بالعاصمة محمد التيمومي أن الرسالة التي أعطاها قانون المصالحة ستنعكس ايجابا على سلاسة الانتقال الديمقراطي ، و ستعي المعارضة لاحقا حسب اعتقاده الى اعتبارها الخطوة الاسلم لمسار وطني يجب ان يُغلق باب الجراحات فيه و يمر بسرعة الى البناء.

و دعا نواب المعارضة الى التروي في قراءة هذا القانون ، بالاضافة الى انه تكريس لمنطق الديمقراطية باعتباره مر خلال جلسة برلمانية و ليس مُسقطا بشكل استبدادي.

و في سياق اخر اعتبر النقابي و الناشط السياسي محمد بن حسين ان ما حصل يوم الاربعاء الماضي هو خيانة للثورة و انتكاسة كبرى لمضامينها ، وان تمرير القانون يعد وفق تصريحه لوات مصالحة بدون محاسبة و ضرب للهيئات الوطنية التي أخذت على عاتقها مسؤولية الانتقال الديمقراطي.

و دعا كل الاحزاب المعارضة الى التحرك شعبيا من اجل ابطاله لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ، و من اجل غلق الباب امام السلطة السياسية حتى لا تذهب الى مصالحة مع رجال الاعمال الذين نهبوا الاموال العمومية على حد تعبيره.
جدير بالذكر ان قانون المصالحة الادارية تضمن ثماني فصول رتبت المسائل المتعلقة بالعفو الاداري على كل من ارتكب تجاوزات ادارية في العهد السابق دون يحقق لنفسه امتيازات او تحصل مقابل ذلك على رشاوي .

Publié le:2017-09-15 14:15:22

  
  
  
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 147745

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 36m |           
@Laabed (Tunisia)

Honnêtement, vous n'avez pas raison ... La grande majorité silencieuse est contre ! mais !!!

Bonne fin de journée

Laabed  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 15h 56m |           
المعارضون لقانون المصالحة هم اقلية في السياسة و في المجتمع،الاغلبية تقول لهم لقد سجلنا موقفكم كفى و يمضي القطار الى الامام

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 15h 41m |           
تصحيح : فهي مرور بقوة (forcing)، و تحيل أيضا ...

Mandhouj  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 15h 40m |           
المصادقة على قانون المصالحة الإدارية هي عملية خروج عن روح التوافق ، الذي على أساسه ينظم الحكم ، خاصة في القضايا الحاسمة مثل قضايا العدالة الانتقالية/المصالحة التي يسعى نظام الحكم تمريرها دون المرور بهيئة الحقيقة و الكرامة .. فهي مرور بقوة (forcing)، و تاهيل أيضا ... كان يمكن فتح حوار وطني في شأن مثل هذه القضايا ..
بما أن السبسي وعد في الحملة الانتخابية بتمرير قانون المصالحة الاقتصادية و المالية ، لكن المجتمع صمد في وجهه.. ذهب قصر قرطاج تحت مسمى آخر (المصالحة الإدارية ) حتى يمرر القانون .. لكن العقل الديمقراطي يرفض مثل هذا المرور بقوة (forcing)..

القبول بهذا المرور ، سيفتح الأبواب على مصرعيها لأشياء أخطر من ذلك .. و هنا من واجب المجتمع أن يقول للسبسي و لمافية قرطاج : ليس كل ما يوعد في الحمالات الانتخابية يمكن أن يمرر بسهولة هكذا ... هناك الخطاب الانتخابي ، و هناك العمل الحكومي الديمقراطي الذي يجب أن تلتزم به الديمقراطيات. خاصة في قضايا حساسة مثل هذه .. إذا نسكت اليوم ، غدا سيكون بيع الشركات العمومية ، مثل سب الماء نشرب .. هذا غير ممكن ..

بما أن هناك مبادرة تبديل النظام ، و التوريث ، حتى عبر المرور بالبرلمان (إنتخابات تشريعية جزئية في دائرة ألمانيا )، فالمصادقة على قانون المصالحة الإدارية لا يمكن أن يفهم خارج إرادة الإنقلاب .

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 14h 56m |           
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