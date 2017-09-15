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Politique

اتحا دالشغل: المصادقة على قانون المصالحة الادارية عقاب لمن رفضوا تجاوز القانون

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - اعتبرالمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل المصادقة على "قانون المصالحة الإدارية"، تسامحا مع من أخطأوا في حق المجموعة الوطنية وعقابا لمن رفضوا تجاوز القانون وتعرضوا إلى الاضطهاد مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها أن تعيق أيّ تقدّم في مجال العدالة الانتقالية المعطّلة أصلا منذ ما يناهز الأربع سنوات.

وعبر المكتب التنفيذي في بيان أصدره اليوم الجمعة عن تمسّكه بموقفه المبدئي الدّاعي إلى عدم تجاوز الدستور في كلّ ما يتعلّق بمسار العدالة الانتقالية ودعوته إلى احترام الإجراءات الدستورية في عرض القوانين.
كما أبدى مخاوفا من تنامي نزعات التفرّد بالرأي في عديد القضايا الوطنية التي أشار إليها البعض إن تصريحا أو تلميحا، والذي من شأنه أن يؤسّس، حسب البيان، إلى استبداد جديد يقوم على الاستقطاب والإقصاء وفرض الرأي الواحد وتخوين الموقف المخالف.


وجدد الاتحاد تأكيده على أهمّية المصالحة في المرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون قائمة على قاعدة المكاشفة فالمحاسبة ثمّ المصالحة، على اعتبار أن الغاية من هذا المسار، القطع مع منظومة الفساد والتأسيس لمجتمع الديمقراطية والشفافية وسيادة القانون.

ولاحظ الاتحاد في بيانه أنّ طيفا كثيرا من المجتمعين السياسي والمدني أبدى اعتراضا على مشروع هذا القانون، وأنّ المرحلة الانتقالية التي تمرّ بها البلاد تقتضي اعتماد قاعدة توسيع الحوار حول مجمل القضايا المصيرية والاستراتيجية لضمان أكثر نسبة من التوافق.
ويشار إلى أن مجلس نوّاب الشعب صادق مساء الإربعاء الماضي على القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة الإدارية بــ117 صوتا .



Publié le:2017-09-15 14:02:38

  
  
  
  
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6 de 6 commentaires pour l'article 147742

Amir1  ()  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 19h 25m |           
للأسف هذا كلام في الوقت الضائع...كانت الثورة أساسا على الفساد
لم تقف المركزية النقابية لا مع الثورة ولا ضد الفساد

Karimyousef  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 19h 11m |           
L'ugtt est trés mal placée pour donner des leçons de morale aux autres.
ses dirigeants ont un train de vie digne de grands d'hommes d'affaires.
pour l'ugtt , des dirigeants auraient dû se taire

Kerker  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 40m |           
هل يوجد من رفضوا تجاوز القانون؟ و إن وُجدوا أين هم؟ لملا يتظاهرون؟ هل نفذ صبرهم على حمل المصاعب و ركب السّجون ؟ أم غرّهم الغَرور و هاهم مع شانئهم يناشدون؟ أقول لهم تظاهروا إن كنتم أتقياء سنضرب بكم المثل لأشبالنا و نجازيكم بأجمل ما في الكون. سنكتب أساميكم بأحرف من ذهب أحرارا ما تعنّتكم ذموم.

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 38m |           
موقف مشرف يجب أن تتبعه خطوات نظالية فعلية .... المصالحة يجب أن تكون بعد اثبات الأفعال المجرمة و اصدار الأحكام ... و لكن ما حصل هو تحصين و استدامة لشبكة الفساد و تشليك للقضاء و للعدالة في البلاد ...

Kerker  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 16h 37m |           
هل يوجد من رفضوا تجاوز القانون؟ و إن وُجدوا أين هم؟ لملا يتظاهرون؟ هل نفذ صبرهم على حمل المصاعب و ركب السّجون ؟أم غرّهم الغَرور و هاهم مع شانئهم يناشدون؟ أقول لهم تظاهروا إن كنتم أتقياء سنضرب بكم المثل لأشبالنا و نجازيكم بأجمل ما في الكون. سنكتب أساميكم بأحرف من ذهب أحرارا ما تعنّكم الذّموم.

Lazaro  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 15h 45m |           
Des milliers de cadres et employés bien compétents ont été isolés et mis aux frigidaires ou harcelé et persécuté pour avoir refuser de suivre les instructions de leurs chefs corrompus . C la plus horrible trahison historique que la Tunisie connait avec cette promulgation de loi .



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