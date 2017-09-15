رئيس الحكومة يؤكد خلال مواكبته للعودة المدرسية ان تجاوز الصعوبات في القطاع التربوي لن يتحقق الا عبر التخطيط المسبق والمحكم

Vendredi 15 Septembre 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-09-15 12:07:46

- أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال زيارة ميدانية أداها صباح الجمعة الى المدرسة الابتدائية حي شاكر ببرج الطويل من ولاية أريانة، بمناسبة العودة المدرسية 2017-2018، ان تجاوز الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع التربوي لن يتحقق الا عبر التخطيط المسبق والمحكم.وبين الشاهد، في تصريح اعلامي، إثر ادائه تحية العلم صحبة التلاميذ، ان من أبرز المهام الموكولة لوزير التربية الجديد، اعادة احياء عملية الاصلاح التربوي بعد تعثرها خلال السنوات الاخيرة لعدة أسباب من أهمها غياب التخطيط على المستوى البعيد، حسب تقديره، مؤكدا تضافر الجهود ومواصلة المساعي من اجل تلافي جميع النقائص التي تشهدها المنظومة التربوية.ومن جانبه ذكر وزير التربية حاتم بن سالم، في تصريح اعلامي بانه تم التركيز خلال السنوات الاخيرة، على معالجة بعض الاشكاليات التي تعترض المنظومة التربوية ومنها بالخصوص تدهور البنية التحتية لبعض المدارس، ونقص الاطار التربوي، والاكتظاظ في صفوف التلاميذ، مؤكدا انه منكب حاليا على الاعداد لاصلاحات جديدة من شأنها ان تنهض بالقطاع.وبالمناسبة أعرب عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية حي شاكر ببرج الطويل، في تصريحات لـ "وات" عن تذمرهم من وجود عديد النقائص بالمدرسة، مشيرين إلى "نقص الاطار التربوي وحالة الاكتظاظ داخل الاقسام اذ يضم القسم الواحد قرابة 44 تلميذا، الى جانب افتقار دورة المياه الى أبسط المرافق الاساسية"، وفق تعبيرهم.كما اشتكى عدد آخر من الاولياء من خطر مرور الشاحنات الثقيلة باستمرار من أمام المدرسة، مما تسبب في تسجيل عدة حوادث مرور قاتلة في السنوات الفارطة، راح ضحيتها عدد من التلاميذ.