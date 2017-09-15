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نشر النتائج الاولية لمناظرة شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين مساء اليوم على موقع الشركة الالكتروني

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - من المنتظر ان تنشر شركة البيئة والغراسات والبستنة بتطاوين مساء اليوم الجمعة النتائج الاولية للمناظرة التي فتحتها منذ شهر جوان الماضي لانتداب 1500 عامل وحامل لشهادة عليا.
واكد مصدر مسؤول بالشركة لمراسل (وات) بالجهة ان الشركة "ستنشر النتائج على صفحتها الرسمية على الانترنات وعنوانها sepjt.concours.gov.tn" ، واوضح انه "يكفي ادخال رقم بطاقة تعريف المترشح في خانة مخصصة لذلك حتى تخرج النتيجة"، واشار الى انه "اذا كانت النتيجة سلبية فانها ترفق بسبب عدم القبول".
كما افاد ذات المصدر ان نشر النتائج "سيكون شبه نهائي بالنسبة ل1200 عامل، فيما يكون بالنسبة لل600 حامل شهادة عليا اوليا"، موضحا انهم "سيجرون بعد انقضاء فترة الاعتراض المحددة ب15 يوما، اختبارا، سيتم على اثره اختيار 300 شخص بصفة نهائية".
وبين ان "العدد النهائي للمنتدبين سيكون بذلك 1500 عامل واطار، كما حدده اتفاق الكامور الممضى بين تنسيقية الاعتصام والحكومة يوم 15 جوان الماضي".



Publié le:2017-09-15 13:19:41

  
  
  
  
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