Publié le:2017-09-15 08:06:22
إدارة شرطة المرور تدعو مستعملي الطريق إلى السياقة المتزنة وإحترام قانون الطرقات بمناسبة العودة المدرسية
Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - دعت إدارة شرطة المرور، مستعملي الطّريق، إلى الالتزام بتطبيق القانون والامتثال الكلّي إلى أحكام مجلّة الطّرقات وإحترام علامات المرور، نظرا للكثافة التي ستشهدها حركة المرور بعديد الطّرقات، غدا الجمعة، بمناسبة إنطلاق العودة المدرسيّة للسنة الدّراسيّة 2017/2018 كما حثت مستعملي الطريق، على السياقة المتّزنة والتّقيد بالسّرعة القانونيّة، وترك مسافة الأمان، وعدم نقل ركّاب على وسيلة غير مهيّأة لذلك، وتجنّب السّياقة في حالة تعب حفاظا على الأرواح والممتلكات، وفق بلاغ صادر يوم الخميس عن وزارة الداخلية.
Publié le:2017-09-15 08:06:22
Publié le:2017-09-15 08:06:22
cadre-e0ccf7b79902988f78aa2edc381cbe92-2017-09-15 08:06:22
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Par:kamelwww (France )
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