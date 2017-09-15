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Politique

مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يعبر عن رفضه لقانون المصالحة

Vendredi 15 Septembre 2017
بــاب نــات - عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه للقانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
ودعا مجلس الهيئة، في بيان أصدره اليوم الخميس، أعضاء مجلس نواب الشعب إلى تدارك ما صدر عنهم من خطإ جسيم في حقوق الشعب ومكتسباته والطعن في القانون المعني، مؤكدا حق منظمات المجتمع المدني في التصدي له عبر كافة الوسائل القانونية المتاحة.

وأضاف أن في المصادقة على مشروع القانون انتهاك لمبدأ المساواة أمام القانون بين عموم أفراد الشعب باقتصاره على فئة معينة فضلا عن انتهاكه مبدأ سيادة القانون باقرار تعطيل قوانين جزائية نافذة، معتبرا أن في تمريره إصرار على تبييض الفساد والالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وانتكاسة لمسار الانتقال الديمقراطي.


وأشار إلى أن القانون المصادق عليه من مجلس نواب الشعب لا يكرس الفصل بين السلط ولا يحترم السلطة القضائية، باعتبار أن لجنة المصالحة تسيطر عليها السلطة التنفيذية مما يعني خضوعها إلى المصالح السياسية وللأطراف الحاكمة وهو ما يعتبر خرقا خطيرا للدستور، وفق نص البيان.
وانتقد مجلس الهيئة، في ذات البيان، عدم احترام القانون لأسس العدالة الانتقالية وتكريسه الإفلات من العقاب وعدم محاسبة الفاسدين على نهب ثروات البلاد بالاضافة إلى أنه لا يدعم ثقة المواطن في القانون وفي مؤسسات الدولة ويشجع على سلوك نفس النهج.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان صادق مساء أمس على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري بأغلبية 117 نائبا، وذلك بعد جدل كبير رافق المشروع منذ تقديمه قبل سنتين.
ورغم ادخال عديد التحويرات عليه فإن الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر فيه شهدت توترا كبيرا وتشنجا بين نواب من المعارضة وآخرين من الائتلاف الحكومي.

Publié le:2017-09-15 07:55:04

  
  
  
  
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4 de 4 commentaires pour l'article 147723

Wahabi  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 11h 09m | Par           
لا لعودة عصابة السراق !

Abstract1  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 09h 27m | Par           
يزينا ما عفسنا في القيم و المبادئ تحت قبة البرمان، و يزينا ما خرقنا الدستور ، و يزينا مالبيعان و الشريان بين الأحزاب و السياسيين و الشعب يتفرج و العالم لكل يشاهد. راكم خالفتو المنطق و العقل و كل شي بدعوى التوافق، و قال شنية باش ما توليش تونس ليبيا !! ياخي مازلتو تخوفو فينا ؟! لا يا سيدي ما توليش تونس كي ليبيا ما تخافوش، ربي حافظها تونس و الشعب واقف لبلادو و واعي و الجيش مع الشعب. لذا يعيشكم موش القوانين الملتوية هذي الي تحبو تعديوها بالسرقة هي الي باش تخلي تونس موش كيف ليبيا. ياخي هاو الإقتصاد طايح و الدينار ماشي في هاوية و الأسعار شاعلة فيها النار، و مازلتو تقولولنا هاو مصالحة هاو درا شنية. ياخي قانون المصالحة متاعكم باش يردنا سويسرا ؟ ماهو باش يزيد يكبلنا سعدنا و يهيج السراق و الكعبتين مستثمرين الي بقاو يزيدو يهجّو خاطر باش يخافو على شركاتهم و فلوسهم في بلاد فيها أجهزة الدولة تسرق و ما تتحاسبش. البلاد منهارة في كل الحالات، فلماذا لا نسن قوانين شجاعة تكرس العدل و المساوات أمام القانون و احترام الدستور و إعلاء القيم و الأخلاق. هي البلاد فاسدة نزيدو نفسدوها ؟ ما دمنا كبلاد في أزمة ليس لدينا ما نخسره أكثر مما خسرناه، فلماذا لا نسن قوانين شجاعة تصلح الوضع و تعيد ثقة الشعب. لماذا نصر على الخيانة و الجبن في وضع يمكن و يجب أن نتصرف فيه بشجاعة. لماذا نصر على الذل و الإنبطاح حتى عندما يكون الباب مفتوحا لنتصرف بشجاعة و ننخرط في إرادة الشعب. وقيت باش ناقفو للبلاد، لأنو كثرنالها بالتخلويض، و ما عاد عندنا ما نخسرو ، بل بالعكس نربحو أكثر كيف نوقّفو اليوم قبل غدوة هذا النزيف من الخرق للمبادئ و للدستور و من السرقة و الخداع باسم و باسم السياسة .القانون

Hindir  ()  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 08h 55m | Par           
برلمان ايه يا شيخ؟ أفق من الحلم وانظر عن أي برلمان تتحدث. عن البرلمان الذي علقت على سترة أعضائه أسعارهم و كأنهم سلع في مغازة؟ عن البرلمان الذي تصوت فيه أكبر كتلة ضد مبادئها؟ عن البرلمان الذي يحمي السارق و المجرم في حق الشعب؟ عن البرلمان الذي يدوس على الدستور الذي صادق عليه منذ أقل من أربع سنوات؟ عن البرلمان الذي يتوافق فيه من يدعي العفة مع من يتبجح بكل الخروقات الممكنة؟ أليس من الأفضل أن نعود إلى مجلس الأمة زمن بن علي حتى نقضي على الإحساس بالغبن الذي سكن قلوبنا بعد 2014؟

Moezz  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 08h 20m | Par           
ما نبداوش نلعبو.الامور هاذي تصير في البرلمان ليك والا عليك المهم في البرلمان



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