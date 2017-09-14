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Politique

الشفافية الدولية تدعو تونس إلى سحب قانون المصالحة الإدارية

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - دعت منظمة الشفافية الدولية، تونس (الدولة التونسية) إلى "طرح أسس مصالحة أخرى والشروع في فتح حوار وطني واسع بين الجهات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة من أجل تحقيق العدل والمحاسبة والسلم المجتمعي".

ونددت المنظمة، في بيان لها الخميس على موقعها الرسمي ، بمصادقة مجلس نواب الشعب على "قانون جديد يمنح عفوا عن أفراد ارتكبوا جرائم نهب للمال العام والثروات"، مطالبة بـ"سحبه وصياغة قانون آخر يحقق العدل للشعب التونسي".




واعتبرت أن "المصادقة على قانون المصالحة سيوقف ويمنع محاكمة المسؤولين وشركائهم الفاسدين عندما يفصحون عن الثروات التي نهبوها"، مذكرة بأنها كانت ضد هذا القانون منذ اقتراحه.
وبينت أن "التونسيين خسروا في هذه الخطوة أحد أهم ركائز حربهم ضد الفاسدين"، ملاحظة أن "البرلمان التونسي صوت ضد محاسبة الفاسدين كأحد أهم أسباب ثورة 2011 ومطالبها".

وأوضحت المنظمة أن هذا القانون "سيعيق مجرى التحقيقات وتحديد القيمة الحقيقية للأموال المنهوبة وسيسمح للفاسدين بإخفاء ثرواتهم وعدم إحقاق العدالة".
وأضاف بيان المنظمة الدولية للشفافية أن المستشارة الإقليمية للشفافية الدولية في المنطقة العربية "كندة حتر" أكدت أن "إصدار عفو في قانون المصالحة الجديد يعطي أملا للفاسدين أينما كانوا بأن الإفلات من العقاب وارد وممكن".

Publié le:2017-09-14 21:26:11

  
  
  
  
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7 de 7 commentaires pour l'article 147718

PATRIOTE1976  (Tunisia)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 09h 46m |           
قانون الخزي والعار ستسقطه الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين نضرا لغياب الاستشارة الوجوبية للمجلس الاعلى للقصاء

و للاشارة فان الاستشارة الوجوبية لا تعني مطلب استشارة و انما ضرورة تلقي الرد المكتوب على الاستشارة

و يبدو ان موقف المجلس الاعلى للقضاء كما موقف هيءة المحامين و سائر احرار الوطن واضح و ضريح بعدم قانونية و دستورية مشروع قانون تبييض الفساد في وقت ترفع فيه الحكومة شعار محاربة الفساد
يالغرابة و الاستبلاه لشعب لا زالوا يحتقرونه و يهمشوه

Srettop  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 08h 36m |           
ضجة غريبة.
لمن لم يعجبه الأمر، فليصوّت لقائمات تعارض هذا القانون ريثما تأتي أغلبية أخرى لإلغائه.
تلك هي قواعد الديمقراطية.

Mah20  (France)  |Vendredi 15 Septembre 2017 à 06h 29m |           
Mandhouj
Frere,salam
Je suis comme toi,je n ai aucune sympathie pour les corrupteurs et les corrompus,les passe-droits qui ont font leur bonheur et leur fortune sur le dos des autres,ceux qui injustement se sont" priorisès" par rapport aux autres! ...
ce fut la règle de l époque,initiée par les trabelsi et consorts!.....
Maintenant il faut que ses gens payent leur méfaits...soit on les met en prison et on confisque leurs biens si possible,quoiqu ils ont pris leur précautions à cet égard.....
Soit on l exige de rendre les avantages indûment obtenus majorés de pénalités compensatoire.....et ont leur ré p..,.m ,m., ,.m ,.m,.m,m.,.m.,.,m...,,m.m.,m.k,.,.,,.k,k,k,k,k,k,k,,.m,m.,.m.,m..,., ., .,.,,,.,..,,.,.,..,.,.,,..,.,,.ermet,pour le bien du pays,de rejouer leur fonctions d agents economiques ,fonctions entravées par les l
IPoursuites
judiciaires ,les interdictions,les bannissement ou meme l,emprisonnement
Ainsi,il règlent leur dette à la société et contribuent à son développement et à son essor que le simple emprisonnement ne permet pas!ceci fait,la normalité reprendra ses droits et nous clôtureront ce chapitre dont qui entretenait l inertie et l immobilisme!
N oublies pas ,frere,que le rcd comptait deux millions d adhérents qui ont dû manger à tous les râteliers!!!!
Salam frere!

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 23h 36m |           
قد اسمعت ان ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ...

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 23h 10m |           
Il faut un dialogue national qui pose les pour et les contres , et puis on ira dans ce que le consensus le pose. Et puis l'instance vérité et dignité continuera son travail ... pourquoi compliquer le choses quand on peut faire simple ? avec nida tounis nous sommes devant un putsch total et global contre la constitution ... qui des tunisiens veut mettre les gens en prison? aucun .. mais il ne faut pas faire le putsch.. nous avons fait une
révolution, nous avons poser une constitution , qui ne demande qu'être appliquer.

si demain on descend dans la rue et on déloge les locataires de Carthage et de la Kasba, c notre droit. aucun ne pourra se mettre au milieu, ni la police , ni l'armée, c ne pas leur affaire.

et nous allons le faire, si !

un homme averti en vaut deux.

Laabed  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 22h 38m |           
دخلت موقع الشفافية الدولية و لم اجد البيان،ما قرأته في الرابط هو مقال من مراسل تونسي الى و كالة الانباء رويتر

Hamedmeg  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 21h 43m |           
و هذايا انسموه تدخل في الشأن الداخلي للبلاد و لا واشي ؟؟وينهم إللي كسرونا روسنا بااستقلالية القرار ؟ ولا كي العادة ميحي مع الأرياح



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