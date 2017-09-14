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كاتب عام بلدية ساقية الدائر يمنع عقد لقاء إعلامي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 في مقرّ البلدية

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - تمّ يوم الخميس منع عقد اللقاء الإعلامي الذي برمجته الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 مع عدد من ممثلي الأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني بمقر بلدية ساقية الدائر وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي برمجتها الهيئة الفرعية للانتخابات استعدادا للانتخابات البلدية القادمة وفق ما صرّح به المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 "ناجح بلغيث" لمراسلة (وات).

وأعرب ذات المصدر عن استغرابه من استنجاد كاتب عام بلدية ساقية الدائر بالأمن لمنع عقد هذا اللقاء الإعلامي بحضور ممثل مؤسسة دستورية (رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1) بتعلّة أنّه لم يتلق أي إشعار في الغرض رغم أن الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 قد أعلمت رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر بتاريخ انعقاد هذا الاجتماع منذ يوم 8 سبتمبر الجاري، بحسب قوله.


وذكر بلغيث انه سوف يتم تعويض تاريخ عقد هذا اللقاء الإعلامي يوم السبت 16 سبتمبر الجاري وذلك بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1.
من جهته أكّد كاتب عام بلدية ساقية الدائر طارق بالراجح أن منع عقد اللقاء الإعلامي الذي برمجته الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس1 اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالبلدية كان سببه أساسا عدم تلقي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر أي إشعار بشأنه وذلك بعيدا عن أية خلفيات أخرى، بحسب تصريحه.

Publié le:2017-09-14 20:03:32

  
  
  
  
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