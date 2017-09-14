وزارة الصحة: جلسة عمل خاصة بمستشفى الرابطة وجملة من الإجراءات العاجلة بشأنه

وأوصى في هذه الجلسة التي حضرتها أيضا كاتبة الدولة للصحة سنية بالشيخ، بمواصلة المشاريع الجارية والمتعلقة بإرساء الحوكمة الرشيدة وتطوير الأنظمة المعلوماتية لمراقبة التصرف والتدقيق الداخلي إلى جانب ارساء برنامج الطب الاقتصادي.
كما أكد على إرساء منظومة سلامة لفائدة المرضى والإطار الطبي وشبه الطبي وكافة الأسلاك العاملة بالمستشفى الذي يفد عليه يوميا مايقارب أربعة آلاف شخص.
وذكر بلاغ صادر عن وزارة الصحة أنه "تمّ خلال الجلسة اتّخاذ جملة من القرارات والإجراءات العاجلة ستتولى إدارة المؤسسة تطبيقها بالتعاون مع الادارات المركزية للوزارة".
Publié le:2017-09-14 18:14:23
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..