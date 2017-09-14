Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  
Politique

رئاسة الحكومة تصدر منشورا لإحكام سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - أصدرت رئاسة الحكومة، أمس الأربعاء، منشورا يتعلق بإحكام سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات الصادرة عنها.
وجاء في المنشور عدد 23، بتاريخ 13 سبتمبر 2017 الذي تم نشره بموقع "بوابة التشريع تونس"، أن هذا المنشور يحرص على "إحكام إعداد المجالس الوزارية، بما يضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عنها في أحسن الآجال وعملا على تجاوز الإشكاليات التي تحول دون الإنطلاق الفوري في التنفيذ على غرار اشكاليات التمويل وضعف التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، فضلا عن الإشكاليات العقارية".

ويهدف هذا المنشور إلى ضبط القواعد العامة والإجراءات التي يتعين اعتمادها، عند إعداد المجالس الوزارية وخلال وبعد انعقادها.

وأوصى المنشور، الوزراء وكتاب الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد به، خاصة في ما يتعلق بإعداد البرنامج السنوي للعمل الحكومي وبمختلف مراحل إعداد الملفات واحترام الآجال ومتابعة التنفيذ.

وكان مجلس الوزراء، نظر أمس الأربعاء في اجتماعه الأول بعد المصادقة على التحوير الوزاري الأخير، في ميثاق عمل الحكومة الذي يضبط منهجية وقواعد عملها، من سير المجالس الوزارية ومتابعة التوصيات المنبثقة عنها ومشاريع القوانين المعروضة على مجلس الوزراء.
ويضبط هذا الميثاق، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، "التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب وتنقلات أعضاء الحكومة داخل وخارج أرض الوطن والإلتزام بالعلاقات الخارجية للبلاد وحسن تمثيل تونس وترشيد المهمات بالخارج والاعلان عن التسميات في الوظائف العليا".

Publié le:2017-09-14 17:42:13

  
  
  
  
cadre-8f5fc17d2b3b993954c5f69bf12d44e3-2017-09-14 17:42:13





0 de 0 commentaires pour l'article 147701



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,0

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91116 DT        1$ =2,44546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   788,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147701 1369|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires