Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  
Politique

أربع هيئات مستقلة تعتبر تصريحات رئيس الجمهورية تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - اعتبرت أربع هيئات مستقلة، طرح رئيس الجمهورية ، لمسألة امتناع هذه الهيئات عن الخضوع للرقابة على نشاطها، خلال حديث أدلى به لجريدة الصحافة اليومية في 6 سبتمبر الجاري "في غير محله".

وأكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ، في بيان مشترك اليوم الخميس، "أن مسألة الاستقلالية هي مسألة جوهرية بالنسبة للهيئات وشرط لوجودها حفاظا على المسار الديمقراطي ".
وقالت هذه الهيئات في بيانها " إنه من الحيف تحميل الهيئات مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد واتهامها بعرقلة مسار التنمية والاستقرار".

ونبهت من خطورة ما اعتبره رئيس الجمهورية بأن الهيئات المستقلة تهدد تماسك الدولة ووجودها، مشيرة الى " أن ذلك يتضمن علاوة على مخالفته للواقع، إنذارا بالتراجع عن خيارات دستورية يفترض أنه الضامن لها.

" وسجلت هذه الهيئات الممضية على البيان " عدم ارتياحها وانشغالها العميق مما ورد في الحوار الصحفي لرئيس الجمهورية"، معتبرة اياه "تراجعا واضحا عن الخيارات الديمقراطية ومؤشرا خطيرا يهدد مسار البناء الديمقراطي ، رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".
وطالبت مجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات باليقظة والتضامن ضد هذه التوجهات التى وصفتها "بالخطيرة".
وكانت جريدة الصحافة، نشرت بتاريخ 06 سبتمبر 2017 حوارا صحفيا لرئيس الجمهورية تعرّض فيه للمخاطر التي تواجه البلاد و تعيق عمل الحكومة.
وعبّر عن عدم رضاه عن الدور الذي تلعبه الهيئات الدستورية معتبرا أنها "تعمل دون أية رقابة وتحت عنوان الاستقلالية، وتمارس صلاحيات مطلقة " وأن هذا "ضرب لمبدأ فصل السلط وتعد على الدولة وبدعة لا نجد لها مثيلا خارج تونس".

وأضاف الباجي قايد السبسي خلال حواره أن هذه الهيئات " تهدد تماسك الدولة ووجودها" ، مشددا على "ضرورة إعادة النظر في كل هذه الأشياء".

Publié le:2017-09-14 17:17:08

  
  
  
  
cadre-f4b12fa9cb5c631e62b993909165277f-2017-09-14 17:17:08





3 de 3 commentaires pour l'article 147694

Mandhouj  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 17h 55m |           
@ObservateurTN (France)
diviser pour mieux régner !

ObservateurTN  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 17h 38m |           
بيان أعرج و إشارة كارثية إلى السّلطة : الغائب الحاضر هنا هي هيئة الحقيقة و الكرامة التي تتركّز عليها كلّ المعاني التي هاجت في مهجة رأس الدّولة و التي يعني استثناؤها في هذا البيان إيحاء للسلطة بأنّ أقرب طريق لإدخال الجميع بيت الطّاعة إنّما هو بمهاجمتها واحدة بعد الأخرى فرادى... لتكون معركتهم مخسورة مسبقا
خالد

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 17h 27m |           
الرئيس يرفض الرقابة ويهدد المؤسسات الرقابية ويمهد لدولة الصمت أو كوريا شمال إفريقيا .



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,0

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91116 DT        1$ =2,44546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   788,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147694 5477|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires