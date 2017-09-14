انقلاب سيارة حاولت تجاوز الحدود التونسية الليبية وعلى متنها 13 شخصا
Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات -
تعمّد سائق سيّارة خاصّة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، عدم الإمتثال لإشارة الوقوف الصّادرة عن أعوان المركز الحدودي المتقدّم للحرس الوطني بالجميلة معتمديّة بنقردان ولاية مدنين والتوجّه نحو رسم الحدّ التونسي الليبي بسرعة مفرطة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وقد تسبب السائق في انقلاب السيّارة بعد فقدانه السّيطرة عليها، ليتبين أن على متنها 13 شخصا من جنسيّات مختلفة (9 ذكور و4 إناث) كانوا يعتزمون اجتياز الحدود التونسيّة خلسة والتسلل إلى التراب الليبي، وفق المصدر ذاته.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان لمواصلة التحرّيات معهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.
Publié le:2017-09-14 13:07:55
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Par:kamelwww (France )
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