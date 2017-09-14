Radio Babnet Tunisie  On Air: Oulaya - Nadra Min3inik  
Régions

انقلاب سيارة حاولت تجاوز الحدود التونسية الليبية وعلى متنها 13 شخصا

Jeudi 14 Septembre 2017
بــاب نــات - تعمّد سائق سيّارة خاصّة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، عدم الإمتثال لإشارة الوقوف الصّادرة عن أعوان المركز الحدودي المتقدّم للحرس الوطني بالجميلة معتمديّة بنقردان ولاية مدنين والتوجّه نحو رسم الحدّ التونسي الليبي بسرعة مفرطة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وقد تسبب السائق في انقلاب السيّارة بعد فقدانه السّيطرة عليها، ليتبين أن على متنها 13 شخصا من جنسيّات مختلفة (9 ذكور و4 إناث) كانوا يعتزمون اجتياز الحدود التونسيّة خلسة والتسلل إلى التراب الليبي، وفق المصدر ذاته.
وبمراجعة النيابة العموميّة أذنت بإحالتهم على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان لمواصلة التحرّيات معهم واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم.



Publié le:2017-09-14 13:07:55

  
  
  
  
cadre-549661678fdfd725e88c849e6b6adc8d-2017-09-14 13:07:55





0 de 0 commentaires pour l'article 147684



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13103,0

  • (14 sept)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,91116 DT        1$ =2,44546 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 sept)   788,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147684 1798|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires