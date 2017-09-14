بن قردان: انقلاب سيارة رباعية الدفع تقل عددا من الأفارقة في طريقهم نحو ليبيا للالتحاق عبرها بالسواحل الايطالية

Jeudi 14 Septembre 2017



بــاب نــات - انقلبت، أمس الأربعاء، بأحد الطرقات الصحراوية ببن قردان من ولاية مدنين، سيارة رباعية الدفع بدون لوحة منجمية أو وثائق، وعلى متنها 13 شخصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 3 نساء، كانوا كلهم يعتزمون الالتحاق بليبيا ومنها تنفيذ عملية هجرة غير شرعية نحو السواحل الايطالية، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.



وأوضح المصدر ذاته ان أفراد هذه المجموعة كانوا يقيمون في أحد مراكز الإيواء المخصصة لمن تم إنقاذهم في عمليات هجرة غير شرعية، ومن تبقي من لاجئي مخيم الشوشة سابقا الفارين من ليبيا إبان الأزمة في 2011، مشيرا إلى أن سائق السيارة لاذ بالفرار فيما تولت سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية نقل الركاب إلى المستشفى الجهوي ببقردان.





من جانبه، أكد مصدر من إدارة المستشفى الجهوي ببن قردان، في تصريح لمراسلة (وات)، أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية باستثناء بعض الجروح التي تمت معالجتها، لتغادر المجموعة المستشفى في نفس الليلة ويتم تسليمها للجهات الامنية للنظر في وضعية أفرادها.



Publié le:2017-09-14 12:11:43

