نحو غراسة مليون شجرة زيتون في ولاية تطاوين خلال الاربع سنوات القادمة

Jeudi 14 Septembre 2017



بــاب نــات - تنعقد ، في ولاية تطاوين، بداية من الشهر القادم، جلسات فنية حول مشروع غراسة مليون شجرة زيتون بالجهة على مدى 4 سنوات، أي بحساب 250 الف شجرة كل عام، وستخصص الجلسات أساسا لتحديد المساحات المتاحة لدى الخواص، وإعداد الاماكن والمشاتل الضرورية لانجاز المشروع، وفق ما ذكره، اليوم الخميس، والي تطاوين، عادل الورغي.



وأضاف الوالي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أنه سيتم الاعتماد في هذا الشأن على آراء عدد من الفنيين الذين رحبوا بهذه الفكرة وبدأوا بالعمل على انجازها بالامكانات المتاحة، على حد قوله.





وأشار إلى ان غابات الزياتين في ولاية تطاوين تضم أكثر من مليون شجرة زيتون، أغلبها فتية وتتركز في معتمدية البئر الاحمر المنبسطة، فيما غرست مجاري الشعاب والوهاد باشجار زيتون ذات مردودية عالية بحكم موقعها ونوعيتها التي تتلاءم مع مناخ الجهة، ملاحظا أن عدد هذه الاشجار يقل في معتمديتي رمادة وذهيبة بصفة خاصة أين تتوفر موائد مائية مهمة ومساحات شاسعة صالحة للغراسة.



Publié le:2017-09-14 15:05:09

