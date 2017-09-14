نحو غراسة مليون شجرة زيتون في ولاية تطاوين خلال الاربع سنوات القادمة

وأضاف الوالي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أنه سيتم الاعتماد في هذا الشأن على آراء عدد من الفنيين الذين رحبوا بهذه الفكرة وبدأوا بالعمل على انجازها بالامكانات المتاحة، على حد قوله.
وأشار إلى ان غابات الزياتين في ولاية تطاوين تضم أكثر من مليون شجرة زيتون، أغلبها فتية وتتركز في معتمدية البئر الاحمر المنبسطة، فيما غرست مجاري الشعاب والوهاد باشجار زيتون ذات مردودية عالية بحكم موقعها ونوعيتها التي تتلاءم مع مناخ الجهة، ملاحظا أن عدد هذه الاشجار يقل في معتمديتي رمادة وذهيبة بصفة خاصة أين تتوفر موائد مائية مهمة ومساحات شاسعة صالحة للغراسة.
Publié le:2017-09-14 15:05:09
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..