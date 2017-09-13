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Politique

نداء تونس: المصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - اعتبر حزب حركة نداء تونس أن المصادقة اليوم على قانون المصالحة الإدارية، الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي (مؤسس نداء تونس)، هو "مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس".

وتوجهت الحركة، في بيان أصدرته الليلة الأربعاء، بالشكر لكتلتها البرلمانية التي قالت إنها "كافحت وثابرت بقوة وتصميم من أجل المصادقة على قانون يفتح المجال أمام مرحلة جديدة في تاريخ تونس عنوانها المصالحة والتكاتف والوحدة بين جميع التونسيين لكي يسهموا في بناء بلدهم".


كما حيت حركة نداء تونس بقية الكتل البرلمانية التي صوتت لفائدة مشروع قانون المصالحة الادارية وقالت إن تصويتهم كان "بوعي وطني رفيع ومسؤول يبعث مجددا رسالة إلى العالم عن استثنائية النموذج التونسي في الذهاب بالانتقال الديمقراطي نحو مربع المصالحة والوئام الوطني بعيدا عن منطق العنف والاقتتال والفوضى".

يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان صادق مساء اليوم الاربعاء على مشروع قانون المصالحة الادارية بأغلبية 117 نائبا، وذلك بعد جدل كبير رافقه منذ تقديمه قبل سنتين.
ورغم ادخال عديد التحويرات عليه فإن الجلسة العامة البرلمانية المخصصة للنظر فيه شهدت توترا كبيرا وتشنجا بين نواب من المعارضة وآخرين من الائتلاف الحكومي مما دفع رئيس المجلس إلى رفعها قبل استئنافها مجددا واستكمال عملية التصويت إلى نهايتها.

Publié le:2017-09-13 23:27:58

  
  
  
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 147672

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 12h 28m |           
لا تشمل من ارتشى برضاه و ساهم غنما و بغيا في الفساد و السرقة و الإحتكار و الكذب
تي هي الوظائف هذيك في حد ذاتها رشاوي كانت تقدم للموالين الذين تقبلون الإعتداء على القانون لخدمة الحاكم ...
سيارات ادارية و بنزين و مكافءات و سكن اداري و نفوذ و تدخلات ... تي يزيو من ظربا ن اللغة راهي زنقتنا ضيقة و نعرفو بعضنا مليح مليح ...

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 11h 53m |           
مصادقة على الإنحراف وإنهيارالدولة!!!
لقد نلتم من شرف الدولة!!!
التاريخ لن يرحمكم !!!

Kerker  (France)  |Jeudi 14 Septembre 2017 à 01h 38m |           
المصالحة لمنخرطي الإدارات العمومية الّذين ارتكبوا أخطاء تحت الضّغط و لا تشمل من ارتشى برضاه و ساهم غنما و بغيا في الفساد و السرقة و الإحتكار و الكذب. فعلينا معاقبته و حرمانه من كلّ مسؤولية عمومية كما يجب محاسبته و استرجاع كلّ الأموال المنهوبة لخزائن الدّولة، .....الخ..
إن كانت عكس ذلك و تشمل الجميع ، فالمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية مكسب تاريخي لخراب الأمّة و اندثارها و الله محيط بالجميع.



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