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إحباط عملية تهريب كميات من الادوية والمعدات الطبية مجهولة المصدر في القصرين

Mercredi 13 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكّن صباح اليوم الاربعاء، فريق تابع لمصلحة الطريق العمومي بإقليم الأمن الوطني بالقصرين من احباط عملية تهريب لكميات من الأدوية المختلفة والمعدات ذات الاستعمالات الطبية مجهولة المصدر خارج حدود الوطن، وفق ما أفاد به مصدر أمني بالجهة.

وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه العملية تمّت بعد ورود معلومات دقيقة على المصالح المعنية بإقليم الأمن الوطني بالقصرين تفيد بنية عنصرين أجنبيين تهريب كميات هامة من الأدوية خارج حدود الوطن ، فتمّ نصب كمين على مستوى "حي الخضراء" بمدينة القصرين أسفر عن حجز سيارة خفيفة على متنها 1348 قارورة دواء تستعمل للحقن و200 حاملة حقن و65 حقنة بين فارغة ومعدة للحقن وكمية من أدوية الأطفال.
و ذكر أنه تمت إحالة الشخصين الذين كانا على متن هذه السيارة على أنظار فرقة الشرطة العدلية بالجهة لمزيد التحقيق معهما.



Publié le:2017-09-13 18:05:48

  
  
  
  
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