إحباط عملية تهريب كميات من الادوية والمعدات الطبية مجهولة المصدر في القصرين

وأوضح، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن هذه العملية تمّت بعد ورود معلومات دقيقة على المصالح المعنية بإقليم الأمن الوطني بالقصرين تفيد بنية عنصرين أجنبيين تهريب كميات هامة من الأدوية خارج حدود الوطن ، فتمّ نصب كمين على مستوى "حي الخضراء" بمدينة القصرين أسفر عن حجز سيارة خفيفة على متنها 1348 قارورة دواء تستعمل للحقن و200 حاملة حقن و65 حقنة بين فارغة ومعدة للحقن وكمية من أدوية الأطفال.
و ذكر أنه تمت إحالة الشخصين الذين كانا على متن هذه السيارة على أنظار فرقة الشرطة العدلية بالجهة لمزيد التحقيق معهما.
Publié le:2017-09-13 18:05:48
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..