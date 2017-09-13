الحكومة البريطانية ستطلق برنامجا لتطوير بورصة تونس

واضافت السفارة في بلاغ لها ان هذا البرنامج سيتم الكشف بمناسبة زيارة المبعوث التجاري للمملكة المتحدة لتونس والمغرب اندرو موريسون، الى تونسي يومي 14 و15 سبتمبر 2017لاجراء محادثات حول تطوير العلاقات التجارية الثنائية مع كبار الوزراء وحضور منتدى الاستثمارات وزيارته لبورصة تونس.
وقال موريسون في تصريحات قبل الزيارة " يسرني ان أطلق برنامجا تموله المملكة المتحدة في البورصة التونسية سيساعد المؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة على تطوير مشاريعها التي ستساعد علي حفز النمو الاقتصادي " ولم تقدم السفارة، اي معطيات حول طبيعة هذا البرنامج وحجم التمويلات التي ستقدمها المملكة المتحدة.
علما وان البورصة التونسية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الاخيرة ويقدر عدد الشركات المدرجة فيها باكثر من 80 شركة.
وتعتبر زيارة المبعوث التجاري للمملكة المتحدة، اندرو موريسون، الرابعة التي يقوم بها إلى تونس منذ تعيينه في هذه الخطة سنة 2016
Publié le:2017-09-13 17:36:07
Par:kamelwww (France )
Sur:تداعيات استقالة نذير بن عمو من كتلة النهضة ..