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مهرجان عيد البحر بالمهدية يخصص عروضا متنوعة لفائدة السياح

Dimanche 16 Juillet 2017
بــاب نــات - تتضمن الدورة 23 لمهرجان عيد البحر بالمهدية، والذي يمتد من 15 إلى 30 جويلية 2017، تخصيص مجموعة متنوعة من الأنشطة لفائدة السياح الوافدين على الجهة.

ويشتمل برنامج الدورة، في هذا الإطار، على عرض للأزياء التقليدية وزيارات لمتاحف الجهة علاوة على أيام للغوص البحري.
ويتمتع زوار المهدية، أيضا، بخرجات بحرية على متن مراكب سياحية إلى جانب حصص تذوق لأكلات المهدية التقليدية.

ويجمع مهرجان عيد البحر بين الرياضة والتنشيط الثقافي والترفيهي إذ يشتمل البرنامج على مباريات في كرة القدم وكرة اليد ودورة لكرة المضرب.
وتنتظم بالمناسبة أولمبياد بين النزل وسباق للأشرعة والكرة الحديدية وكرة السلة وسباق لزوارق الصيد.
وتلتئم، خلال التظاهرة ذاتها ، الدورة العربية الأولى لكرة الطائرة الشاطئية وعروض للإبداعات الحرفية في مجال الصناعات التقليدية ومعرض للفنون التشكيلية.

وتتضمن الفقرات الطربية مجموعة من العروض للسلامية والفنون الشعبية وعروض للأطفال وأخرى للشباب فيما تؤمن فرقة الفنون الفلكلورية لصربيا سهرة الاختتام.












Publié le:2017-07-16 22:28:30

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