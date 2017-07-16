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Politique

اتحاد الشغل يندد بإغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى أمام المصلين، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل

Dimanche 16 Juillet 2017
بــاب نــات - ندد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان صادر مساء أمس السبت، بإقدام الجيش الاسرائيلي المحتل على غلق المسجد الأقصى وفرض حصار عسكري حوله ومنع المصلين من ارتياده وآداء شعائرهم فيه وحوله، معتبرا أنها "إجراءات عنصرية تكشف الطابع الفاشي والديني التوليتاري لدولة الكيان الصهيوني المعادي للشعوب ولمعتقداتها ولحرية أداء شعائرها".

ونبه، المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى مخاطر هذا الإجراء الذي يأتي ضمن ما وصفه بـ "استراتيجية تهويد القدس وفي إطار خطة زمنية للاستيلاء على الأقصى في إطار العقيدة الصهيونية التي تعمل منذ عقود على تدمير المسجد الأقصى وتحويله نهائيا إلى معبد صهيوني".
وأكد، في هذا الإطار، على ضرورة تجند القوى الوطنية والديمقراطية من أجل مقاومة كل أشكال التمييز والعنصرية والصهيونية ومنع التطبيع معها تحت أي يافطة، داعيا إلى استنفار كافة القوى من أجل إنقاذ القدس ومسجدها الاقص من براثن المخطط الصهيوني.

من جهة أخرى، أدان ذات البيان بشدة ما اعتبره "صمت الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني وتواطئها في التفريط في القدس عاصمة لفلسطين بتعليمات من الإدارة الأمريكية التي تسعى إلى تنفيذ الوعود الانتخابية للوبي الصهيوني بتحويل سفارتها في ما يسمى دولة إسرائيل إلى القدس تأكيدا للرغبة في القضاء النهائي على مطمح الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وأعرب الاتحاد عن التزامه من أجل حشد الدعم الدولي لمنع استكمال المخطط الصهيوني ولرفض رفع الحصار على المسجد الأقصى وإنقاذ القدس، داعيا، في هذا الصدد، إلى تحرك دولي عاجل في الغرض.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث على التوالي إغلاق المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه، كما تمنع رفع الأذان فيه.

Publié le:2017-07-16 12:34:51

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2 de 2 commentaires pour l'article 145354

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 13h 49m |           
أجمل خبر بصراحة فالإتحاد يندد بإغلاق المسجد في القدس أما في تونس فأحد عناصره صالح الزغيدي يؤسس جمعية لمراقبة المساجد إنها تونس بلد العجائب *

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Dimanche 16 Juillet 2017 à 12h 59m |           
.... كل التأييد والمساندة للشعب الفلسطيني ....لكن قيـــــــــــــاداتهم فاشلة

وعند اللوم والإنتقاد نسمع دائما أين أنتم يا عرب...

الأجدر أن تصيحوا أين الغرب... الملعون المتواطئ دائما الإحتلال العنصري الصهيوني

فالقصية قضيتكم منذ حرب النكبة 1948

فبقيت نكبة الى الآن وقضية القرن للمساومات والمؤامرات والمقاولات السياسية

نصيحة أخوية

.. استووا يرحمكم الله وتوافقوا

.. استووا يرحمكم الله وتضامنوا

لذا عولوا على أنفسكم......عولوا على أنفسكم

إِذَا   طَمَحَتْ   لِلْحَيَاةِ    النُّفُوسُ        فَلا  بُدَّ  أَنْ  يَسْتَجِيبَ  الْقَـدَرْ



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