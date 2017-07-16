رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة تعقد مؤتمرها الثاني وتنتخب هيئة تنفيذية جديدة

Dimanche 16 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-16 11:29:03

- عقدت رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة مؤتمرها الوطني الثاني يوم السبت بالعاصمة وانتخبت هيئة مديرة جديدة .وتتكون الهيئة المديرة الجديدة من عادل الثابتي ومحمد حمزة وخالد بدرة وآمنة الحندوسي ومحمد الحبيب الهذيلي ومحمد أيمن الشياب ومحمد الشاذلي البوخاري وأحمد الجربي ولطيفة ساسي.وستجتمع الهيئة المديرة الجديدة لاحقا لتوزيع المسؤوليات في صلبها وانتخاب رئيس جديد .وصرح الرئيس المتخلي عادل الثابتي في ختام المؤتمر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن اللائحة العامة أكدت على "ضرورة أن يخرج مسار العدالة الانتقالية من ترنحه تجاه إنصاف الاتحاد وقدمائه " وحل مشكلة قدماء الاتحاد "المقصين من العمل" الى جانب التأكيد على تعميق البحث في الاصلاح الجامعي والطلابي.وأكدت الرابطة خلال نقاشاتها ولائحتها العامة على دعمها للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الاسرائيلي وخاصة صمود أبناء القدس والمسجد الاقصى وتبنيها لموضوع الشهيد محمد الزواري الذي يعتقد ان المخابرات الاسرائيلية وراء اغتياله في صفاقس في 15 ديسمبر 2016.وتعتزم الرابطة نشر دراساتها وأرشيفها حول قضايا طلابية وتنظيم ندوات بشأنها.وقال الرئيس المتخلي أن تمويل الرابطة يأتي من مساهمات أعضاء هيئتها المديرة ومنخرطيها وهو يناهز أربعة آلاف دينار سنويا.وتأسست رابطة قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة في جوان 2011 بهدف "لم شمل قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة والنظر في كيفية مساهمتهم في العمل الوطني وإنجاز الدراسات والابحاث في خصوص المسألة الطلابية والجامعية.وعقدت مؤتمها الاول سنة 2014.