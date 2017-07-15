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حجز 100 كغ من السمك الغير صالح للاستهلاك بسوق الجملة للسمك بطبلبة من ولاية المنستير

Samedi 15 Juillet 2017
بــاب نــات - أسفرت حملة قطاعية نظمتها، فجر اليوم السبت، الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، بسوق الجملة للسمك بطبلبة، بالاشتراك مع الحرس البحري والمراقبة الصحية لبلدية طبلبة والبياطرة الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية، عن تحرير 9 مخالفات إقتصادية وحجز حوالي 100 كلغ من السمك من نوع "البوقا" فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وفق ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة سهام مبروك.

و أضافت مبروك، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن من ضمن المخالفات المسجلة، تعلقت 6 مخالفات بعدم الاستظهار بسندات نقل للعربات التي كانت تغادر سوق الجملة للسمك بطبلبة في اتجاه عدّة جهات بالبلاد ، مبينة أنّ غياب سندات النقل تكشف نقصا على مستوى النزاهة وشفافية المعاملات التجارية، وتمثلت بقية المخالفات الثلاث في غياب شهادات تأهيل العربة الناقلة لمنتوجات البحر بما من شأنه التأثير على قيمة وجودة الأسماك.

وتم التركيز، خلال هذه الحملة، على التثبت من مدى توفر شهادة نقل منتوجات البحر ومدى مطابقة وسائل النقل المعتمدة للمواصفات المعمول بها والتثبت من مصدر المنتوجات البحرية، حسب ذات المصدر.
و أشارت الى أن الحركية، اليوم، بسوق الجملة للسمك بطبلبة تعدّ غير كبيرة مقارنة بالأيام السابقة باعتبار أنّ الظروف المناخية المتميزة بظهور الضباب لا تسمح بصيد كمية هامّة من الأسماك، حيث لم تتجاوز الكمية الجملية التي وردت على هذه السوق اليوم 18 طنا .



Publié le:2017-07-15 19:23:49

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1 de 1 commentaires pour l'article 145337

MOUSALIM  (Tunisia)  |Samedi 15 Juillet 2017 à 19h 39m |           
خبر مؤسف للغاية فحجز سمك يشكل خطرا على المواطن يعني أن الطبيب بالسوق متواطئ لأسباب تعوده على الرشوة



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