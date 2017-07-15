Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Ai Damait Hozen la  
Régions

اجتماع ''لم الشمل'' بقبلي يتمخض عن توحيد مطالب تنسيقيات اعتصامات صحراء الجهة

Samedi 15 Juillet 2017
بــاب نــات - توّج اجتماع "لمّ الشمل" المنعقد، صباح اليوم السبت، بفضاء معهد الدراسات التكنولوجية بقبلي، بحضور ممثلين عن مختلف المنظمات الوطنية بالجهة وعن تنسقيات الاعتصامات بكل من دوز والفوار وقبلي المدينة، الى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي بعض الاحزاب وعدد من نواب الجهة بمجلس النواب، بإصدار بيان مشترك يوحد بين مطالب الشباب المعتصمين امام عدد من المنشآت البترولية بصحراء الولاية، ويعبر عن مساندة هؤولاء الشباب في تحركاتهم الاحتجاجية الرامية الى الدفاع عن حق الجهة في التنمية.

وأوضح البيان أنه وعقب الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة مساندة نقاط الاعتصامات بقبلي، والتي أشرف عليها اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، الى مواقع الاعتصامات بالصحراء والتي انتظم على إثرها اجتماع اليوم، تقرر التأكيد على مساندة الشباب المعتصم والتمسك بالاستحقاقات الملحة في التنمية.

و دعت الأطراف المجتمعة الحكومة الى فتح حوار جدي مع المعتصمين فورا، وفض الاشكاليات، مع الاستجابة للمطالب المرفوعة في غضون اسبوع من صدور بيان اليوم، الى جانب التأكيد على رفض التعامل الامني مع الاعتصامات التي حافظت على طابعها السلمي الى الان، ورفض كل ما من شأنه تهديد السلم والامن بالجهة، مع التمسك بحق هذه الجهة في التنمية وحق اهلها في العيش الكريم .

وجاء في ذات البيان، انه وفي صورة تواصل تجاهل مطالب الشباب المعتصمين، فان التحركات الاحتجاجية ستتواصل بكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مطالب الشباب، مع تفويض نواب الجهة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن تنسيقيات الاعتصامات برفع المطالب التي حملها البيان الى الطرف الحكومي لدراستها والاتفاق على روزنامة لتنفيذها.



Publié le:2017-07-15 18:56:47

cadre-2bd4ceaa949a576abb48eb53cfd2a5c3-2017-07-15 18:56:47
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145335



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12554,6

  • (13 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,79051 DT        1$ =2,46959 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 juil)   493,9 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145335 342|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires