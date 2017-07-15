اجتماع ''لم الشمل'' بقبلي يتمخض عن توحيد مطالب تنسيقيات اعتصامات صحراء الجهة

Samedi 15 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-15 18:56:47

- توّج اجتماع "لمّ الشمل" المنعقد، صباح اليوم السبت، بفضاء معهد الدراسات التكنولوجية بقبلي، بحضور ممثلين عن مختلف المنظمات الوطنية بالجهة وعن تنسقيات الاعتصامات بكل من دوز والفوار وقبلي المدينة، الى جانب عدد من نشطاء المجتمع المدني وممثلي بعض الاحزاب وعدد من نواب الجهة بمجلس النواب، بإصدار بيان مشترك يوحد بين مطالب الشباب المعتصمين امام عدد من المنشآت البترولية بصحراء الولاية، ويعبر عن مساندة هؤولاء الشباب في تحركاتهم الاحتجاجية الرامية الى الدفاع عن حق الجهة في التنمية.وأوضح البيان أنه وعقب الزيارات الميدانية التي قامت بها لجنة مساندة نقاط الاعتصامات بقبلي، والتي أشرف عليها اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، الى مواقع الاعتصامات بالصحراء والتي انتظم على إثرها اجتماع اليوم، تقرر التأكيد على مساندة الشباب المعتصم والتمسك بالاستحقاقات الملحة في التنمية.و دعت الأطراف المجتمعة الحكومة الى فتح حوار جدي مع المعتصمين فورا، وفض الاشكاليات، مع الاستجابة للمطالب المرفوعة في غضون اسبوع من صدور بيان اليوم، الى جانب التأكيد على رفض التعامل الامني مع الاعتصامات التي حافظت على طابعها السلمي الى الان، ورفض كل ما من شأنه تهديد السلم والامن بالجهة، مع التمسك بحق هذه الجهة في التنمية وحق اهلها في العيش الكريم .وجاء في ذات البيان، انه وفي صورة تواصل تجاهل مطالب الشباب المعتصمين، فان التحركات الاحتجاجية ستتواصل بكافة الوسائل المشروعة للدفاع عن مطالب الشباب، مع تفويض نواب الجهة بمجلس نواب الشعب وممثلين عن تنسيقيات الاعتصامات برفع المطالب التي حملها البيان الى الطرف الحكومي لدراستها والاتفاق على روزنامة لتنفيذها.