إيقاف 20 من المفتش عنهم في حملة أمنية واسعة بولاية منوبة

Samedi 15 Juillet 2017



بــاب نــات - أسفرت حملة أمنية واسعة النطاق نفذتها، مساء امس الجمعة، مختلف الوحدات الامنية باقليم الامن الوطني بأإريانة ومنطقة الأمن الوطني بمنوبة ، عن ايقاف 20 مفتشا عنهم لدى القضاء والوحدات الأمنية في قضايا مختلفة تعلقت أساسا بمسك واستهلاك مواد مخدرة وعنف وسرقة، وفق ما ذكره، اليوم السبت، مصدر أمني مسؤول لمراسلة (وات) بالجهة.



وأضاف نفس المصدر أن اثنين من الموقوفين صدرت في حقهما برقيات التفتيش، بلغت الـ6 بالنسبة للأول والـ8 بالنسبة للثاني، و تعلقت أساسا بالسرقة والعنف، ومسك وترويج مواد مخدرة، حيث تم الايقاع بهما في الحملة في انتظار تسليمهما الى الجهات المطلوبين لديها، وفق قوله.

وأبرز أن الاعوان تمكنوا، خلال ذات الحملة التي تندرج في إطار مقاومة مختلف أشكال الجريمة وأساليب الانحراف والحرص على استتباب الأمن، من القاء القبض على نفرين بتهمة مسك واستهلاك مواد مخدرة وضبط كمية من الاقراص المخدرة، إلى جانب حجزهم لثلاث سيارات مفتش عنها، فضلا عن تحرير25 مخالفة مرورية و12 محضرا مروريا.

وقد شملت الحملة الأمنية التي نالت استحسان المتساكنين، مختلف احياء منوبة والدندان والمرناقية، وانطلقت في حدود الساعة السادسة مساء وتواصلت الى الساعة العاشرة ليلا وتم خلالها تسخير الموارد البشرية اللازمة.







Publié le:2017-07-15 19:07:00

