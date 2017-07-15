إيقاف 20 من المفتش عنهم في حملة أمنية واسعة بولاية منوبة

وأضاف نفس المصدر أن اثنين من الموقوفين صدرت في حقهما برقيات التفتيش، بلغت الـ6 بالنسبة للأول والـ8 بالنسبة للثاني، و تعلقت أساسا بالسرقة والعنف، ومسك وترويج مواد مخدرة، حيث تم الايقاع بهما في الحملة في انتظار تسليمهما الى الجهات المطلوبين لديها، وفق قوله.
وأبرز أن الاعوان تمكنوا، خلال ذات الحملة التي تندرج في إطار مقاومة مختلف أشكال الجريمة وأساليب الانحراف والحرص على استتباب الأمن، من القاء القبض على نفرين بتهمة مسك واستهلاك مواد مخدرة وضبط كمية من الاقراص المخدرة، إلى جانب حجزهم لثلاث سيارات مفتش عنها، فضلا عن تحرير25 مخالفة مرورية و12 محضرا مروريا.
وقد شملت الحملة الأمنية التي نالت استحسان المتساكنين، مختلف احياء منوبة والدندان والمرناقية، وانطلقت في حدود الساعة السادسة مساء وتواصلت الى الساعة العاشرة ليلا وتم خلالها تسخير الموارد البشرية اللازمة.
Publié le:2017-07-15 19:07:00
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: حجز أكثر من 26 ألف علبة حليب رضع منتهية الصلوحية ببن عروس