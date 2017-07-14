التوقيع على بيان مشترك بين تونس والسينغال في ختام زيارة وزير الخارجية لداكار

Vendredi 14 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 22:52:15

- تولى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي التوقيع على بيان مشترك مع نظيره السينغالي مانكور ندياي وزير الشؤون الخارجية والسينغاليين بالخارج، في ختام زيارة العمل التي يؤديها إلى هذا البلد من 12 إلى 14 جويلية الجاري.وأكد هذا البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اليوم الجمعة حرص البلدين على تعزيز علاقات الصداقة والأخوة والتضامن التي "طالما جمعت الشعبين التونسي والسينغالي"، وعزمهما على دعم التعاون في المجالات ذات الأولوية على غرار الصحة والاستثمارات والتجارة والتعليم العالي والتكوين المهني وتعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف إضافة إلى تأمين الحدود.وجدد البيان التأكيد على دعم السينغال لمساعي تونس لإبرام إتفاق تجاري تفاضلي مع المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا CEDEAO التي انضمت إليها تونس مؤخرا بصفة عضو مراقب.كما أبرز تطابق وجهات نظر البلدين حول المسائل السياسية والدبلوماسية فضلا عن ضرورة تعزيز المشاورات الثنائية بهدف التنسيق الدوري للمواقف حول المواضيع الافريقية والدولية.كما عبر الطرفان عن الارتياح لانعقاد المؤتمر الاقتصادي التونسي السينغالي يومي 13 و14 جويلية الجاري الذي جمع المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في البلدين وتم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة التجارية في تونس ونظيرتها بداكار فضلا عن اتفاق شراكة بين غرفة التجارة في بنزرت وغرفة التجارة بداكار.وذكر البيان بأنه قد تم الاتفاق على عقد الدورة التاسعة للجنة الكبرى المشتركة التونسية السينغالية بتونس خلال السداسي الأول لسنة 2018.