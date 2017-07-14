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تونس: حوالي 400 طالب لم يناقشوا مشاريع ختم الدروس الجامعية

Vendredi 14 Juillet 2017
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بــاب نــات - أكد ممثل الطلبة محمد أمين الهذيلي في تصريح لراديو شمس آف آم صباح اليوم الجمعة أن حوالي 400 طالب يدرسون في كلية العلوم بتونس مازالوا لم يناقشوا بعد مشاريع ختم الدروس الجامعية بسبب خلاف بين نقابة الأساتذة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي


Credits Shems FM


وفي اتصال اذاعة شمس آف آم، بوزارة التعليم العالي، أكد المستشار المكلف بالنقابات والمجتمع المدني المولدي الزواوي، أن المشكل يتعلق بعدم خلاص الساعات الإضافية وساعات التأطير للأساتذة.

وأوضح المولدي الزواري أن وزير التعليم العالي سليم خلبوس تمكن أمس من إقناع هيئة مراقبة المصاريف بأن تكون هناك إجراءات استثنائية لهذه الكلية وبذلك سيتم الاذن بخلاص مستحقات الأساتذة.



Publié le:2017-07-14 14:11:10

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