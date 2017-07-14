تونس: حوالي 400 طالب لم يناقشوا مشاريع ختم الدروس الجامعية

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وفي اتصال اذاعة شمس آف آم، بوزارة التعليم العالي، أكد المستشار المكلف بالنقابات والمجتمع المدني المولدي الزواوي، أن المشكل يتعلق بعدم خلاص الساعات الإضافية وساعات التأطير للأساتذة.
وأوضح المولدي الزواري أن وزير التعليم العالي سليم خلبوس تمكن أمس من إقناع هيئة مراقبة المصاريف بأن تكون هناك إجراءات استثنائية لهذه الكلية وبذلك سيتم الاذن بخلاص مستحقات الأساتذة.
Publié le:2017-07-14 14:11:10
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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