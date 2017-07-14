المولدي العويشاوي: حزب حركة ''تونس للجميع '' يعلن مشاركته في الانتخابات البلدية بقائمات حزبية تتضمن مستقلين

Vendredi 14 Juillet 2017



بــاب نــات - أعلن رئيس حزب "حركة تونس للجميع" المولدي العويشاوي اليوم الجمعة عن نية حزبه المشاركة في الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل بقائمات حزبية تتضمن مستقلين.

وأضاف في تصريح إعلامي، عقب ندوة صحفية عقدها بالعاصمة ، أنه لا ينوي خوض الانتخابات البلدية بقائمات مشتركة مع أحزاب أخرى مشيرا إلى أن الحزب سيعمل في الفترة المقبلة على ارساء هياكل الحزب وتشكيل المكتب السياسي ومكاتب جهوية في كامل تراب الجمهورية كما سيعلن عن الشخصيات الوطنية التي ستنظم إلى الحزب.



وقال ان هدفه من تأسيس حزب "ليبرالي حداثي" يندرج في إطار سعيه إلى خلق شريحة شبابية جديدة تشارك في العمل السياسي وتعمل على تحسين الوضع بالبلاد معبرا عن مساندته لحكومة يوسف الشاهد مادامت ملتزمة بمحاربة الفساد وبالتعويل على الشباب.

وقد تم تكوين الحزب في 2 مارس 2017 فيما تم الإعلان عن تأسيسه بالرائد الرسمي في 10 جوان 2017.



يذكر أن اسم الحزب محل خلاف بين جهتين حزبيتين فقد طالب رئيس حزب "تونس للجميع" عبد الحميد الهمامي، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، بتقديم إعتذار رسمي إلى حزبه بعد إسناده لترخيص قانوني لحزب جديد تحت المسمى ذاته والحال أن حزبه تأسس منذ جانفي 2014 وشارك في الانتخابات التشريعية لسنة 2014 بالعديد من القائمات ملوحا بامكانية التوجه إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإبطال قرار منح الـتأشيرة للحزب الجديد، في صورة عدم تحرك الوزارة المعنية واتخاذها للإجراءات الضرورية.

وكانت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أعلنت أواخر ماي الماضي، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "حزب حركة تونس للجميع"، وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية ليصبح عدد الأحزاب السياسية بتونس 204 حزب.



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Publié le:2017-07-14 16:07:20

