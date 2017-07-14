النقابي الطاهر ذاكر في ذمة الله

Vendredi 14 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-14 09:51:08

- نعى الاتحاد العام التونسي للشغل الفقيد الطاهر ذاكر الكاتب العام السابق و عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي الذي توفي مساء الخميس إثر وعكة صحّيّة .