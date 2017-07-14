Publié le:2017-07-14 09:51:08
النقابي الطاهر ذاكر في ذمة الله
Vendredi 14 Juillet 2017
بــاب نــات - نعى الاتحاد العام التونسي للشغل الفقيد الطاهر ذاكر الكاتب العام السابق و عضو النقابة العامة للتعليم الأساسي الذي توفي مساء الخميس إثر وعكة صحّيّة .
Publié le:2017-07-14 09:51:08
Publié le:2017-07-14 09:51:08
cadre-3e5c4e2d8cfb48a9afa0e57576523c46-2017-07-14 09:51:08
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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