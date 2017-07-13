لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات



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Publié le:2017-07-13 20:50:11

- أكد أعضاء لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان خلال اجتماعهم اليوم الخميس بقصر باردو، ضرورة احترام الآجال المقررة للانتهاء من صياغة القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية والمصادقة عليه قبل موعد الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ديسمبر 2017، مبينين ضرورة التنسيق مع بقية اللجان التشريعية التي لها علاقة مباشرة ببعض المواضيع الواردة بالمشروع.ومن بين النقاط التي أثارها النواب لدى نقاشهم للمشروع المذكور، أهمية تحديد الصلاحيات الموكولة إلى كل من الوالي من جهة ورئيس البلدية من جهة أخرى في النظام المحلي الجديد ، تجنبا لأي تداخل بين الجهازين خاصة في ظل منح الوالي حق الاعتراض على قرارات رئيس البلدية، مؤكدين أن مشروع المجلة بصيغته الحالية يتطلب توضيح بعض المفاهيم و المصطلحات بشكل دقيق مع ضرورة الاستعانة بخبراء في هذا الغرض.ولفتوا إلى ضرورة العمل على نشر الوعي لدى المواطن بأهمية صدور هذا القانون والصلاحيات التي ستمنح للسلطة المحلية مذكرين بأن مشروع القانون الأساسي المذكور يتعلق بثلاث مؤسسات وهي البلدية والجهة والإقليم ، ما يتطلب الدقة في ضبط صلاحيات كل مؤسسة، مع ضرورة التركيز على المنهج التشاركي مع المواطن ومنظمات المجتمع الوطني في تسيير الشأن المحلي.كما تطرق عدد من أعضاء اللجنة إلى عدم تعرض مشروع القانون الى الجهاز الإداري للبلديات وهو جهاز هام في تسيير الشؤون المحلية يمارس الوظيفة العمومية المحلية ، وفق تقديرهم، مؤكّدين أن واقع بعض البلديات اليوم ينذر بصعوبة تركيز سلطة محلية قائمة على الحوكمة الرشيدة.وأشاروا من جهة أخرى إلى أن مشروع القانون سيساهم في تركيز نظام يقوم على منح السلطة المحلية الاستقلالية الإدارية والمالية وهو ما يستدعي بذل مجهود كبير من اللجنة في ضبط أحكامه.