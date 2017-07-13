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Economie

إنطلاق نشاط الشركة الجهوية للنقل بسليانة نهاية شهر جويلية 2017

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - أعلن كاتب الدولة للنقل هشام بن أحمد عن انطلاق نشاط الشركة الجهوية للنقل بسليانة نهاية الشهر الجاري( جويلية 2017)، لتكون مستقلّة عن الشركة الجهوية بالكاف بعد أن اكتملت كافة الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك خلال اشرافه اليوم الخميس على أشغال الندوة الجهوية للسلامة على الطرقات التي نظمتها الجمعية الجهوية للوقاية من حوادث المرور بمقر ولاية سليانة.

وأشار إلى أن الدراسات الفنية المتعلقة بربط مدينة سليانة بشبكة السكك الحديدية قد انطلقت في شهر ماي الماضي بما سينعكس إيجابيا على تنمية ولاية سليانة من حيث الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، مفيدا أنه تم رصد 260 مليون دينار خلال المخطط الحالي لتطوير خط السكك الحديدية رقم 6 المار بولاية سليانة.

وتم خلال الندوة تقديم تقرير الدّوائر الأمنية حول نتائج حوادث المرور المسجّلة في ولاية سليانة خلال الفترة المتراوحة من غرة جانفي الى 12 جويلية 2017 والذي أبرز تسجيل 46 حادث سير نجم عنها سقوط 13 قتيلا و122 جريحا في حين تم في نفس الفترة من سنة 2016 تسجيل 40 حادث نتج عنها سقوط 17 قتيلا و 46 جريحا وحصر التقرير أسباب الحوادث في ثلاثة عناصر أساسية هي الافراط في السرعة وعدم احترام إشارات المرور وحالة البنية الأساسية للطرقات، مقدّما اقتراحات من أهمها مزيد تجهيز شبكة الطرقات بعلامات المرور وتشديد الردع بالمخالفات المالية ومزيد توعية مستعملي الطريق واحداث مخبر جهوي لقياس نسبة الكحول في الدم وتطوير وسائل مراقبة الجولان على الطرقات.
كما اقترح الحاضرون القيام بحملات تحسيسية وتشديد قوانين ردع السوّاق المتهوّرين ومعالجة نقاط تقاطع الطرقات مع السكك الحديدية وتركيز فروع محليّة للجمعية الجهوية للوقاية من حوادث الطرقات وإدراج منظومة التربية المرورية في المناهج التعليمية.



Publié le:2017-07-13 21:09:52

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