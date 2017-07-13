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Politique

وزارة الشؤون الثقافية تذكر بتحجير استغلال المؤسسات الثقافية لتنظيم أنشطة سياسية

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - ذكرت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ صادر عنها اليوم الخميس، بتحجير استغلال المؤسسات الثقافية من مكتبات عمومية ودور ثقافة ومركبات ثقافية وجميع الفضاءات الأخرى التابعة للوزارة لتنظيم أنشطة سياسية.

واكد الوزارة على ضرورة التقيد بما ورد في المناشير القانونية الصادرة في الغرض لا سيما منها المناشير عدد 32 بتاريخ 2015 وعدد 8 بتاريخ 5 فيفري 2013 وعدد 69 بتاريخ 13 جويلية 2017 والقاضية بتحجير استغلال المؤسسات الثقافية لاغراض سياسية و ذلك حرصا على حيادية المؤسسات الثقافية من كافة اشكال الإستغلال السياسي، وفق ما ورد في البلاغ.

وأفادت الوزارة في البلاغ ذاته، أنه تم التأكيد على المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية ومديري المؤسسات الثقافية بالتقيد المطلق بتطبيق ما ورد بالمناشير القانونية وإعلام الوزارة بكل التجاوزات التي تفرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حسب البلاغ.
مر/سهى




Publié le:2017-07-13 18:17:25

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