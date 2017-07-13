Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Araka 3asia El Dam3  
Politique

أنا يقظ تنجز 32 تحقيقا استقصائيا في مجال الفساد وترفع 68 ملفا إلى القضاء

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - كشفت منظمة أنا يقظ أنها أنجزت 32 تحقيقا استقصائيا يعنى بالفساد في تونس منذ جويلية 2016 ، فى قطاعات الاعلام الخاص والتربية وتمويل الأحزاب السياسية والرياضة إلى جانب المالية في مسألة تضارب المصالح والنفط والنقل العمومي والشركات المصادرة.
وأفادت المديرة التنفيذية بالنيابة للمنظمة منال بن عاشور الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة، بأن المنظمة تقدمت ب 151 مطلب نفاذ إلى المعلومة تم إرسالها إلى المؤسسات العمومية وتمت الاستجابة إلى 63 مطلبا فقط.

وأضافت أن عدد القضايا المرفوعة من طرف المنظمة ضد جهات مختلفة بلغ منذ جويلية 2016 حوالي 68 قضية، تتوزع على 6 قضايا جزائية و قضية استعجالية لدى القضاء العدلي و51 قضية لدى القضاء الإداري.

وأكدت أن منظمة أنا يقظ تعتمد في تحقيقاتها ضد الفساد على التقارير الرقابية على غرار تقارير دائرة المحاسبات والبلاغات الواردة على مركز أنا يقظ لدعم وإرشاد ضحايا الفساد ومطالب النفاذ التي توجهها إلى مختلف الوزارات والإدارات العمومية ، علاوة على التنقلات الميدانية التي يجريها فريق المنظمة.
وأبرزت أن العديد من التحقيقات وجدت صدى واسعا لأنها من وجهة نظرها " فضحت الفساد الموجود في بعض القطاعات " ، بينما تحقيقات أخرى اعتبرتها هامة "لم تحظ بالاهتمام الواسع".
كما اعتبرت بن عاشور أن الإدارة التونسية لا تتجاوب بالشكل المطلوب مع المنظمة على الرغم من وجود ملفات فساد تهم الوزارات والإدارات، حسب تعبيرها.

وأشارت الى أن القضايا التى تم رفعها إلى القطب القضائي المالي لا تزال تراوح مكانها ولم يقع تحقيق فيها تقدما جديا، قائلة " القطب لم يتحرك بالشكل السريع والعاجل".
كما أبرزت أنه من خلال التحقيقات التى أنجزتها المنظمة برز بما لا يدع مجالا للشك أن الفساد مستشري في تونس في العديد من المجالات والقطاعات الحساسة في الإدارات وهناك تضارب في استغلال نفوذ وخاصة استشراء الفساد في الشركات المصادرة، حسب قولها.
وأكدت ضرورة أن تجد الدولة الحلول للنهوض بهذه الشركات وإدراجها في الدورة الاقتصادية، منتقدة " اللامبالاة في التعاطي مع ملف الشركات المصادرة وعدم متابعة الأملاك المصادرة".
وبالنسبة إلى التحقيقات القادمة أعلنت بن عاشور أن منظمة يقظ ستقوم بتحقيق استقصائي يهم كل من رجلي الأعمال سليم الرياحي وشفيق الجراية في مجال الفساد المالي.

Publié le:2017-07-13 12:46:45

cadre-2d592cd6f6338d99d879cddeb9e51219-2017-07-13 12:46:45
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145236



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145236 417|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires