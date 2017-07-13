ضمان التزود بالكهرباء والماء محور جلسة عمل وزارية بالقصبة

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 12:23:02

- أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقصر الحكومة بالقصبة صباح اليوم الخميس على جلسة عمل وزارية كان محورهاضمان التزود بالكهرباء والماء الصالح للشراب خلال هذا الصيف وتدارك الاضطرابات المسجلة بعدد من الجهات.وكان مدير التوزيع في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، محمد المقزم، أكد صباح اليوم أن الانقطاعات التي شهدتها جملة من المناطق في البلاد تقع بسبب حدوث خلل على مستوى الشبكة المحلية لبعض الأنهج والمدن.وأضاف محمد المقزم في تصريح اعلامي أن هذه الانقطاعات عادية ويتم تسجيلها كامل السنة ولا تظل لفترات طويلة.هذ ودعا المسؤول في الستاع المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في أوقات الذروة.