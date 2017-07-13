Radio Babnet Tunisie  On Air: Fayza Ahmed - Ansak Ezay  
Régions

المتقاعدون بسيدي بوزيد يطالبون بتفعيل الزيادات المعلن عنها في الوظيفة العمومية

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - شارك عدد من المتقاعدين من ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتفعيل الزيادات المعلن عنها في الوظيفة العمومية، ونددوا بعدم التزام الحكومة بالزيادة الخاصة المتفق عليها بداية من شهر جانفي الماضي، خاصة بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

ورفع المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت الشارع الرئيسي في اتجاه مقر الولاية العديد من الشعارات المطالبة برد الاعتبار للمتقاعدين وعدم التنكر لهم والاعتراف بالخدمات التي قدموها.
وبين الكاتب العام للنقابة الجهوية للمتقاعدين ساسي سعيدي في تصريح لمراسل (وات) ان هذا التحرك الاحتجاجي "جاء نتيجة لتهميش الحكومة لقطاع المتقاعدين ومواصلتها في سياسة التسويف والمماطلة"، وهدد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية.




Publié le:2017-07-13 15:26:21

cadre-a75732f4a2a77f9c986b90721e3da1e4-2017-07-13 15:26:21
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145230



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145230 317|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires