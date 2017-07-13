المتقاعدون بسيدي بوزيد يطالبون بتفعيل الزيادات المعلن عنها في الوظيفة العمومية

ورفع المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت الشارع الرئيسي في اتجاه مقر الولاية العديد من الشعارات المطالبة برد الاعتبار للمتقاعدين وعدم التنكر لهم والاعتراف بالخدمات التي قدموها.
وبين الكاتب العام للنقابة الجهوية للمتقاعدين ساسي سعيدي في تصريح لمراسل (وات) ان هذا التحرك الاحتجاجي "جاء نتيجة لتهميش الحكومة لقطاع المتقاعدين ومواصلتها في سياسة التسويف والمماطلة"، وهدد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية.
Publié le:2017-07-13 15:26:21
Par:citoyenlibre (France ) Par Mobile
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