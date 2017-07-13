المتقاعدون بسيدي بوزيد يطالبون بتفعيل الزيادات المعلن عنها في الوظيفة العمومية

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 15:26:21

- شارك عدد من المتقاعدين من ولاية سيدي بوزيد اليوم الخميس في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتفعيل الزيادات المعلن عنها في الوظيفة العمومية، ونددوا بعدم التزام الحكومة بالزيادة الخاصة المتفق عليها بداية من شهر جانفي الماضي، خاصة بالنسبة للمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.ورفع المحتجون خلال المسيرة التي انطلقت من امام مقر الاتحاد الجهوي للشغل وجابت الشارع الرئيسي في اتجاه مقر الولاية العديد من الشعارات المطالبة برد الاعتبار للمتقاعدين وعدم التنكر لهم والاعتراف بالخدمات التي قدموها.وبين الكاتب العام للنقابة الجهوية للمتقاعدين ساسي سعيدي في تصريح لمراسل (وات) ان هذا التحرك الاحتجاجي "جاء نتيجة لتهميش الحكومة لقطاع المتقاعدين ومواصلتها في سياسة التسويف والمماطلة"، وهدد بالتصعيد في التحركات الاحتجاجية.