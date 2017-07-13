عدد من رجال الأعمال الأمريكيين يؤكدون استعدادهم لمزيد الاستثمار في تونس

Jeudi 13 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-13 07:15:35

- قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقائه اليوم الأربعاء بواشنطن برئيس غرفة التجارة الامريكية، عرضا حول الوضع السياسي والامني والاقتصادي بتونس.وأكد خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من رجال الأعمال التونسيين والامريكيين أن "مناخ الاستثمار في تونس قد تحسن خلال الأشهر الأخيرة ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 2.5 بالمائة مع موفى سنة 2017"، ولفت إلى أن تونس "توجد في محيط جغرافي صعب"، مذكرا بالخصوص بتأثير "الأزمة الليبية على الاقتصاد الوطني".من جهة أخرى، بين يوسف الشاهد أن الحكومة "انطلقت في القيام بإصلاحات كبيرة في القطاع المالي وفي مجال الاستثمار، بالإضافة إلى أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الدولة، من المتوقع ان تساهم في فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الأجانب".واعتبر أن "العلاقات التونسية الأمريكية ليست في مستوى طموحات البلدين خاصة وأن تونس تعد من بين، او بالاحرى البلد الاكثر تنافسية في المنطقة"، وفق تعبيره.ومن جهتهم عبر عدد من رجال الأعمال الأمريكيين والمستثمرين عن استعدادهم التام لمزيد الاستثمار في تونس.كما ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد محاضرة بمقر مؤسسة "Carnegie" للسلام الدولي، والتقى الرئيسة التنفيذية للعمليات اليزابيت ديبل.حلا