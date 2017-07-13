Radio Babnet Tunisie  On Air: Lotfi Bouchnak - Nemdah Ladhkar  
Politique

عدد من رجال الأعمال الأمريكيين يؤكدون استعدادهم لمزيد الاستثمار في تونس

Jeudi 13 Juillet 2017
بــاب نــات - قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في لقائه اليوم الأربعاء بواشنطن برئيس غرفة التجارة الامريكية، عرضا حول الوضع السياسي والامني والاقتصادي بتونس.
وأكد خلال هذا اللقاء، الذي حضره عدد من رجال الأعمال التونسيين والامريكيين أن "مناخ الاستثمار في تونس قد تحسن خلال الأشهر الأخيرة ويتوقع ان تصل نسبة النمو الى 2.5 بالمائة مع موفى سنة 2017"، ولفت إلى أن تونس "توجد في محيط جغرافي صعب"، مذكرا بالخصوص بتأثير "الأزمة الليبية على الاقتصاد الوطني".

من جهة أخرى، بين يوسف الشاهد أن الحكومة "انطلقت في القيام بإصلاحات كبيرة في القطاع المالي وفي مجال الاستثمار، بالإضافة إلى أن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها الدولة، من المتوقع ان تساهم في فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الأجانب".

واعتبر أن "العلاقات التونسية الأمريكية ليست في مستوى طموحات البلدين خاصة وأن تونس تعد من بين، او بالاحرى البلد الاكثر تنافسية في المنطقة"، وفق تعبيره.
ومن جهتهم عبر عدد من رجال الأعمال الأمريكيين والمستثمرين عن استعدادهم التام لمزيد الاستثمار في تونس.
كما ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد محاضرة بمقر مؤسسة "Carnegie" للسلام الدولي، والتقى الرئيسة التنفيذية للعمليات اليزابيت ديبل.

حلا

Publié le:2017-07-13 07:15:35

cadre-fe5aab6ac3c73ac01e323831aefc3351-2017-07-13 07:15:35
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145221



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145221 860|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires