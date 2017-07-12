الشاهد يؤكد في واشنطن وجود تطابق في وجهات النظر بين الادارة الامريكية الجديدة والدولة التونسية

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 20:32:01

- صرح رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الأربعاء، بواشنطن بأن لقاءه بعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الامريكي وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، كان مناسبة للتطرق إلى التحديات التي يتعين على تونس رفعها.وأضاف في تصريح إعلامي عقب اللقاء الذي جمعه اليوم بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمقر الكونغرس الأمريكي، "إن النواب الأمريكيين أبدوا تجاوبهم مع الحجج المقدمة" ، مشيرا إلى أن محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين كشفت تطابقا في وجهات النظر بين الادارة الامريكية الجديدة والدولة التونسية.وقال إن المسؤولين وأعضاء الكونغرس الأمريكي عبروا عن اقتناعهم بضرورة مساندة تونس باعتبارها حليفا استراتيجيا في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا الاصرار على الدفاع على مصالح تونس لدى أصحاب القرار الأمريكيين.وأشار الشاهد إلى أنه قدم لمستشار الأمن القومي الأمريكي الجنرال هربرت رايموند ماك ماستر ، خلال لقائه أمس ، لمحة حول الاستراتيجية التونسية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مصرحا في هذا الصدد أنه أوضح لمحدثه بأن هذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية بل تشمل أيضا مجالات الثقافة والتربية والشباب والتشغيل.وأفاد مصدر من رئاسة الحكومة أن اللقاء الذي جمع مساء أمس بالبيت الابيض مستشار الأمن القومي الأمركي ورئيس الحكومة كان مناسبة للتطرق إلى مسألة الوضع الأمني في المنطقة وكذلك لموضوع مكافحة الإرهاب والتطرف.