Radio Babnet Tunisie  On Air: Souad Mohamed - Wahacheny  
Politique

رئيس الحكومة يلتقي بواشنطن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الامريكي

Mercredi 12 Juillet 2017
بــاب نــات - التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الثلاثاء بواشنطن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي.
وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن نجاح التجربة الديمقراطية التونسية يعد "مثالا يحتذى به في كافة دول المنطقة" منوهين بجودة العلاقات التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرنين من الزمن والمستوى الذي بلغه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات لاسيما في المجالين الأمني والبرلماني.

وعبر أعضاء اللجنة البرلمانية عن استعدادهم لتعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين الأمريكية والتونسية ودعم استمرار المساعدات الأمريكية إلى تونس.
يذكر أن وفدا برلمانيا من الديمقراطيين والجمهوريين بالكونغرس ترأسه عضو لجنة "الشراكة من أجل الديمقراطية" فارن بيشنان أدى في جوان 2016 زيارة إلى تونس.
وقد أكد أعضاء الوفد لدى استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج التزام الولايات المتحدة الأمريكية القوي من أجل دعم جهود تونس في مجال التنمية.
وأشاد بيشنان في تصريحاته الإعلامية بالخطوات التي قطعتها تونس على طريق الانتقال الديمقراطي.+



Publié le:2017-07-12 17:22:33

cadre-68266148c707766f38d57387403666b9-2017-07-12 17:22:33
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145203



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12507,4

  • (11 juil)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,78912 DT        1$ =2,46154 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 juil)   248,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145203 359|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires