رئيس الحكومة يلتقي بواشنطن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الامريكي

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 17:22:33

- التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس الثلاثاء بواشنطن أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي.وقد اعتبر أعضاء اللجنة أن نجاح التجربة الديمقراطية التونسية يعد "مثالا يحتذى به في كافة دول المنطقة" منوهين بجودة العلاقات التي تجمع تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من قرنين من الزمن والمستوى الذي بلغه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات لاسيما في المجالين الأمني والبرلماني.وعبر أعضاء اللجنة البرلمانية عن استعدادهم لتعزيز التعاون بين المؤسستين البرلمانيتين الأمريكية والتونسية ودعم استمرار المساعدات الأمريكية إلى تونس.يذكر أن وفدا برلمانيا من الديمقراطيين والجمهوريين بالكونغرس ترأسه عضو لجنة "الشراكة من أجل الديمقراطية" فارن بيشنان أدى في جوان 2016 زيارة إلى تونس.وقد أكد أعضاء الوفد لدى استقبالهم من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج التزام الولايات المتحدة الأمريكية القوي من أجل دعم جهود تونس في مجال التنمية.وأشاد بيشنان في تصريحاته الإعلامية بالخطوات التي قطعتها تونس على طريق الانتقال الديمقراطي.+