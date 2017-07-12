دائرة المحاسبات : ضرورة تركيز الجهود في مراقبة الحملات الانتخابية وفي اصدار القرارات النهائية ذات العلاقة

Mercredi 12 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-12 18:01:41

- خلص يوم دراسي نظمته دائرة المحاسبات حول التحديات التي ستواجهها مستقبلا الدائرة على " ضرورة تركيز الجهود على ما هو محمول عليها من مراقبة للحملات الانتخابية وإصدار القرارات النهائية ذات العلاقة من قبل دائرة المحاسبات والتسريع في الفصل في قضايا أخطاء التصرف.وذكر بلاغ صحفي أصدرته الأربعاء دائرة المحاسبات ، أن اليوم الدراسي الذي انتظم أمس لفائدة منظوري الدائرة من قضاة و كتبة و أعوان و إداريين ،أكد على " ضرورة توجيه العمل الرقابي للدائرة نحو محاور ذات علاقة بالمجهود الوطني لمقاومة الفساد ومزيد دعم حوكمة التصرف في المال بصفة عامة"، وأكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي انتظم بمقر مركز التكوين و دعم اللامركزية ، أن الدائرة ستحرص على تثمين خطتها الاتصالية و تجسيد مخططها الاستراتيجي العملي مع التأكيد على مواصلة المساعي الرامية إلى تحسين ظروف العمل بالدائرة وضمان الاستقلالية المالية لها المحاسبات ضمن مشروع القانون الأساسي لميزانية الدولة.