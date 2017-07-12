دائرة المحاسبات : ضرورة تركيز الجهود في مراقبة الحملات الانتخابية وفي اصدار القرارات النهائية ذات العلاقة

وذكر بلاغ صحفي أصدرته الأربعاء دائرة المحاسبات ، أن اليوم الدراسي الذي انتظم أمس لفائدة منظوري الدائرة من قضاة و كتبة و أعوان و إداريين ،أكد على " ضرورة توجيه العمل الرقابي للدائرة نحو محاور ذات علاقة بالمجهود الوطني لمقاومة الفساد ومزيد دعم حوكمة التصرف في المال بصفة عامة"، وأكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي انتظم بمقر مركز التكوين و دعم اللامركزية ، أن الدائرة ستحرص على تثمين خطتها الاتصالية و تجسيد مخططها الاستراتيجي العملي مع التأكيد على مواصلة المساعي الرامية إلى تحسين ظروف العمل بالدائرة وضمان الاستقلالية المالية لها المحاسبات ضمن مشروع القانون الأساسي لميزانية الدولة.
Publié le:2017-07-12 18:01:41
Par:mandhouj (France )
Sur:قائد أمّة