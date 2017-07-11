حادث مرور يسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين بمعتمدية غزالة في بنزرت

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات - أسفر حادث مرور لسيارة مخصصة لنقل المال لفائدة أحد الفروع البنكية ، اليوم الثلاثاء، على مستوى منطقة ام الجنة من معتمدية غزالة بولاية بنزرت، عن وفاة السائق على عين المكان واصابة مرافقيه الاثنين، حسب ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر أن السيارة المخصصة لنقل المال اصطدمت بشاحنة بالطريق الامر الذي اسفر عن وفاة السائق على عين المكان، بينما اصيب مرافقاه الاثنان اصابات متفاوتة الخطورة .

وقد وجه احدهما مباشرة لاحد المستشفيات بالعاصمة لتلقي العلاج الازم، فيما استقبل المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة المصاب الثاني لاستكمال بعض الفحوصات قبل توجيهه هذا المساء نحو احد المستشفيات بتونس العاصمة.







Publié le:2017-07-11 19:09:28

