إنعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب الاربعاء بمصر برئاسة تونس

وشارك وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في هذا الاجتماع، الذي شهد كذلك مشاركة مصر والإمارات والسعودية والأردن وموريتانيا والجزائر وجيبوتي والعراق.
يذكر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان كلف بن غربية بتمثيل تونس في أشغال الاجتماع المقررعقده غدا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي ستتسلم خلاله تونس رئاسة الدورة 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب.
وسيتولى بن غربية بالمناسبة، طرح التوجهات الكبرى التي ستعمل تونس على تكريسها في مجال النهوض بقطاع الإعلام على المستوى العربي، والقضايا الإستراتيجية التي ستتبناها دعما لحرية الإعلام وتفعيلا لأدواره ووظائفه الإستراتيجية، ونصرة لقضايا العدل والتحرر، خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء الإعلام العرب.
Publié le:2017-07-11 18:14:57
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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