إنعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب الاربعاء بمصر برئاسة تونس

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 18:14:57

- نظر إجتماع الدورة السابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الملتئمة أشغاله اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية بمصر، في توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي، تمهيدا لإنعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب الاربعاء برئاسة تونس.وشارك وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية في هذا الاجتماع، الذي شهد كذلك مشاركة مصر والإمارات والسعودية والأردن وموريتانيا والجزائر وجيبوتي والعراق.يذكر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان كلف بن غربية بتمثيل تونس في أشغال الاجتماع المقررعقده غدا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والذي ستتسلم خلاله تونس رئاسة الدورة 48 لمجلس وزراء الإعلام العرب.وسيتولى بن غربية بالمناسبة، طرح التوجهات الكبرى التي ستعمل تونس على تكريسها في مجال النهوض بقطاع الإعلام على المستوى العربي، والقضايا الإستراتيجية التي ستتبناها دعما لحرية الإعلام وتفعيلا لأدواره ووظائفه الإستراتيجية، ونصرة لقضايا العدل والتحرر، خلال فترة رئاستها لمجلس وزراء الإعلام العرب.