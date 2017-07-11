Radio Babnet Tunisie  On Air: Fadel Shaker - Ahawil  
Régions

اهالي معتمدية تالة يوجهون نداء استغاثة الى الحكومة

Mardi 11 Juillet 2017
بريد القراء -
الى السيد رئيس الحكومة
الى السيد وزير الفلاحة

نحن اهالي منطقة عين الڨلاع و العوينات و الكباسي و الحماد و الملاحة و السفاية من معتمدية تالة نعاني منذ ما يزيد عن الاسبوع من حرائق غابية اتت على مئات الهكتارات من الغابات انجرت عنها اختناقات و فرار الاهالي من اراضيهم .

و ما زالت هذه الاراضي تتسع و لم نشهد الا بعض التدخلات من ادارة الغابات و اعوانها و حراسها بوسائل بسيطة لذا نرجو منكم ان تأذنو بالتدخل العاجل و الفاعل لإيقاف هذه الحرائق.



Publié le:2017-07-11 13:37:37

cadre-3120b877bdb57e90cd8d34b030ae255d-2017-07-11 13:37:37
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 145155

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 11 Juillet 2017 à 13h 47m |           
بصراحة الخبر لا يصدق والصدمة فوق الخيال تخيل البلاد تحترق في أكثر من مكان ولا حياة لمن تنادي ولو كنت مكان الشاهد لاستقلت حالا



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145155 1374|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires