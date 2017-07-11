اهالي معتمدية تالة يوجهون نداء استغاثة الى الحكومة

Mardi 11 Juillet 2017



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Publié le:2017-07-11 13:37:37

نحن اهالي منطقة عين الڨلاع و العوينات و الكباسي و الحماد و الملاحة و السفاية من معتمدية تالة نعاني منذ ما يزيد عن الاسبوع من حرائق غابية اتت على مئات الهكتارات من الغابات انجرت عنها اختناقات و فرار الاهالي من اراضيهم .و ما زالت هذه الاراضي تتسع و لم نشهد الا بعض التدخلات من ادارة الغابات و اعوانها و حراسها بوسائل بسيطة لذا نرجو منكم ان تأذنو بالتدخل العاجل و الفاعل لإيقاف هذه الحرائق.