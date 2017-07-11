اهالي معتمدية تالة يوجهون نداء استغاثة الى الحكومة

الى السيد رئيس الحكومة
الى السيد وزير الفلاحة
نحن اهالي منطقة عين الڨلاع و العوينات و الكباسي و الحماد و الملاحة و السفاية من معتمدية تالة نعاني منذ ما يزيد عن الاسبوع من حرائق غابية اتت على مئات الهكتارات من الغابات انجرت عنها اختناقات و فرار الاهالي من اراضيهم .
و ما زالت هذه الاراضي تتسع و لم نشهد الا بعض التدخلات من ادارة الغابات و اعوانها و حراسها بوسائل بسيطة لذا نرجو منكم ان تأذنو بالتدخل العاجل و الفاعل لإيقاف هذه الحرائق.
Publié le:2017-07-11 13:37:37
Par:manoura (Tunisia )
Sur:Monsieur BOUJNEH : Vous n'êtes pas le bienvenu !