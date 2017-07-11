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والد سمير الطيب في ذمّة الله
Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات
- توفي اليوم الاثنين 10 جويلية 2017 المنوبي العقيلي والد وزير الفلاحة سمير بالطيب اثر صارع مع المرض .
وسيقع تشييع جثمان المرحوم اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمقبرة الجلاز.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
Publié le:2017-07-11 13:23:23
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