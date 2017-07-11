والد سمير الطيب في ذمّة الله

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 13:23:23

- توفي اليوم الاثنين 10 جويلية 2017 المنوبي العقيلي والد وزير الفلاحة سمير بالطيب اثر صارع مع المرض .وسيقع تشييع جثمان المرحوم اليوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بمقبرة الجلاز.