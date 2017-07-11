عدم خلاص الديون يهدد بعدم عقد الجلسة العامة الانتخابية للاولمبي الباجي ( محمد الابراهمي)

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 16:03:13

- دعا محمد الابراهمي رئيس جمعية الاولمبى الباجى خلال ندوة صحفية انعقدت مساء الاثنين بمدينة باجة كل العقلاء للتدخل لفض الاشكاليات المالية وايجاد صيغ لخلاص مستحقات مقرضين من اعضاء الجمعية لفائدة جمعية الاولمبي الباجى وايجاد حلول والتفاوض معهم حتى تنعقد الجلسة العامة الانتخابية المقررة ليوم 29 جويلية الجاري .واضاف ان هذا التاريخ اصبح غير مؤكد فى ظل التجاذبات التى تعرفها الجمعية والتى ارهقته وارهقت الهيئة حسب تعبيره واثرت على اداء الجمعية وعلى اقبال اللاعبين على التدريب الذى اصبح محتشما وقليلا نتيجة عدم خلاص اللاعبين.وبين ان الهيئة الحالية مستعدة للمحاسبة وان ملفاتها واضحة ومظبوطة وانها تريد الرحيل وتمكين هيئة اخرى من العمل كما اكد ان اطراف عديدة وشخصيات اعتبارية قد تعهدت بخلاص ديون الجمعية لاطراف عديدة بعد الجلسة الانتخابية غير ان اعضاء من الجمعية كانوا قد صرفوا اموال لفائدتها ولهم المستندات القانونية اللازمة يرفضون اجراء الجلسة قبل خلاصهم وان ديونهم لا تتجاوز ال170 الف دينار وفسر الابراهمي ل "وات "انه وقعت عقل على حسابات الجمعية ولم يتم التصرف فى اي دفتر حساب تابع لها وادان ما اعتبره تقصير فى تمويل الاولمبي الباجي من اغلب الاطراف الخاصة والعمومية موضحا انه منذ صعود الجمعية خلال الموسم الرياضي الحالي وحتى سقوطها الان اي منذ جوان 2016 والى غاية جوان 2017 لم تتلقي الجمعية من ولاية باجةسوى 50 الف دينار وانها لم تتحصل فعليا على هذا المبلغ الا بعد فوات الاوان وسقوط الجمعية.واكد نجم الدين الغربي عضو جمعية الاولمبي الباجى واحد الممولين الذي يطالب بخلاص مستحقاته قبل عقد الجلسة العامة الانتخابية انه اقرض الجمعية هو وعدد من زملائه وسدد مستحقات اللاعبين ومستحقات نزل وغيرها بطلب من الهيئة والسلط الجهوبة حتى لا يتوقف عمل الجمعية وحتى تتمكن من خوض غمار البطولة.وطالب بخلاص مستحقاته قبل الجلسة الانتخابية تطبيقا للقانون مؤكدا انه يريد ان يغادر والهيئة الحالية للجمعية وان يفسح المجال لغيره للعمل لكن ليس قبل خلاص ديونه.