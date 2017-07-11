الخطوط التونسية الناقلة الرسمية لتظاهرة ''لقاءات إفريقيا 2017''

Mardi 11 Juillet 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-07-11 07:06:09

- وقعت شركة الخطوط الجوية التونسية على مذكرة تفاهم مع شركة "كلاس أكسبور تونس" لتؤمن، كناقلة رسمية، رحلات تظاهرة "لقاءات إفريقيا 2017" التي ستنتظم يومي 5 و6 أكتوبر 2017 بتونس.وترنو هذه التظاهرة إلى إرساء فرص تعاون جديدة بين الفاعلين الإقتصاديين من تونس وفرنسا وبقية البلدان الإفريقية، وفق بلاغ أصدرته الخطوط التونسية، مساء الإثنين.وللإشارة فإن الناقلة الوطنية ستلتزم بنقل أكثر من 1000 رجل أعمال إفريقي من 30 بلدا وأكثر من 300 رجل أعمال فرنسي مع العلم أن قرابة 400 مؤسسة تونسية وما يزيد عن 400 مؤسسة أجنبية (منها 200 مؤسسة فرنسية و200 مؤسسة إفريقية) تشارك في هذه التظاهرة.وتهدف الخطوط التونسية إلى الإستفادة من هذه الشراكة لتعزيز رحلاتها في إفريقيا التي في طور التوسع وفقا لاستراتيجيتها التجارية الجديدة.