Radio Babnet Tunisie  On Air: Amina Fakhet - Soltan Hobak  
Economie

الخطوط التونسية الناقلة الرسمية لتظاهرة ''لقاءات إفريقيا 2017''

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - وقعت شركة الخطوط الجوية التونسية على مذكرة تفاهم مع شركة "كلاس أكسبور تونس" لتؤمن، كناقلة رسمية، رحلات تظاهرة "لقاءات إفريقيا 2017" التي ستنتظم يومي 5 و6 أكتوبر 2017 بتونس.

وترنو هذه التظاهرة إلى إرساء فرص تعاون جديدة بين الفاعلين الإقتصاديين من تونس وفرنسا وبقية البلدان الإفريقية، وفق بلاغ أصدرته الخطوط التونسية، مساء الإثنين.
وللإشارة فإن الناقلة الوطنية ستلتزم بنقل أكثر من 1000 رجل أعمال إفريقي من 30 بلدا وأكثر من 300 رجل أعمال فرنسي مع العلم أن قرابة 400 مؤسسة تونسية وما يزيد عن 400 مؤسسة أجنبية (منها 200 مؤسسة فرنسية و200 مؤسسة إفريقية) تشارك في هذه التظاهرة.
وتهدف الخطوط التونسية إلى الإستفادة من هذه الشراكة لتعزيز رحلاتها في إفريقيا التي في طور التوسع وفقا لاستراتيجيتها التجارية الجديدة.



Publié le:2017-07-11 07:06:09

cadre-913d19091137781b5e23bdc6fb247e64-2017-07-11 07:06:09
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145136



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12646,4

  • (07 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76910 DT        1$ =2,46504 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07 juil)   1122,1 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145136 614|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires