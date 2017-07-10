الشاهد، يؤكد في واشنطن إنخراط تونس الكلي في الحرب ضد الإرهاب

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-10 18:11:00

- جدد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، التأكيد، اليوم الإثنين بواشنطن، على إلتزام تونس بمواصلة الحرب ضد الإرهاب، قائلا "إن تونس في الخطوط الأمامية في الحرب المعلنة ضد الإرهاب والتطرف".وشدد الشاهد، خلال المحادثة التي أجراها بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مع وزير الدفاع الأمريكي جايمس ماتيس، على أنخراط تونس الكلي في هذه الحرب، باعتبارها تتمتع بصفة العضو الأساسي غير الحليف في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأفاد بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية التونسية، قد توفقت في تحقيق نجاحات ملحوظة ضد المجموعات الإرهابية، لا سيما بفضل التعاون الدولي في هذا المجال، معربا في هذا السياق، عن إستعداد تونس للعمل على مزيد تطوير التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكثيفه، خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين، التي تقتضي إجتثاث التطرف من جذوره، وإرساء السلم والأمن في المنطقة وفي ربوع العالم.من جهته، عبر وزير الدفاع الأمريكي، عن ترحيبه بإلتزام تونس اللامشروط بخوض الحرب ضد الإرهاب، وإنخراطها بصفتها شريكا فاعلا، في القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، مثمنا من جهة أخرى، الجهود التي تبذلها الدولة التونسية من أجل مقاومة الفساد وخاصة التهريب، الذي يعتبر أحد المصادر الرئيسية لتمويل التنظيمات الإرهابية.كما أكد في هذا الصدد، إستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمزيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري مع تونس، ومواصلة دعم مسار إنتقالها الديمقراطي.يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شرع بداية من أمس الأحد، في زيارة عمل وصداقة إلى واشنطن، تتواصل إلى غاية يوم الإربعاء القادم ، بدعوة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وتأتى هذه الزيارة تزامنا مع إحتفال البلدين بالذكرى 220 لإرساء العلاقات الديبلوماسية بينهما، وستسمح بدفع التشاور حول سبل مزيد ترسيخ التعاون والشراكة بين البلدين في شتى الميادين، تكثيف التنسيق لمجابهة التحديات المشتركة وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف.