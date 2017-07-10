فشل المفاوضات وقرار بترحيل ملف معمل الكوابل بالكاف على أنظار لجنة الطرد في غضون ثلاثة أيام

وأوضح الخليفي ان صاحب المصنع أصر على غلق هذه المؤسسة لأسباب وصفها بالاقتصادية وبحالة الإفلاس التي أصبحت عليها المعمل على حل قوله، بما سيؤدي وفق القوانين المنظمة للعلاقات الشغلية إلى ترحيل الملف إلى اللجنة الجهوية للطرد لاتخاذ القرار المناسب.
وسيواصل العمال اعتصامهم بمقر الولاية الذي انطلق منذ يوم 4 جويلية بصفة سلمية وفق ما أكده المصدر ذاته وذلك إلى غاية إيجاد حلول لهم وإنهاء أزمة مصنع الكوابل بالكاف.
Publié le:2017-07-10 18:19:01
Par:lahache (Tunisia ) Par Mobile
Sur:نائبة.. من ''نوائب'' البرلمان