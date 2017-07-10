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Economie

فشل المفاوضات وقرار بترحيل ملف معمل الكوابل بالكاف على أنظار لجنة الطرد في غضون ثلاثة أيام

Lundi 10 Juillet 2017
بــاب نــات - فشلت الجلسة الصلحية التي انعقدت عشية اليوم بالتفقدية الجهويةللشغل حول ملف غلق معمل صناعة الكوابل للسيارات بالكاف في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ولاسيما عودة المعمل إلى سالف نشاطه وفق ما افاد به كاتب عام النقابة الأساسية للمؤسسة مهران الخليفي مراسل وات بالجهة.

وأوضح الخليفي ان صاحب المصنع أصر على غلق هذه المؤسسة لأسباب وصفها بالاقتصادية وبحالة الإفلاس التي أصبحت عليها المعمل على حل قوله، بما سيؤدي وفق القوانين المنظمة للعلاقات الشغلية إلى ترحيل الملف إلى اللجنة الجهوية للطرد لاتخاذ القرار المناسب.
وسيواصل العمال اعتصامهم بمقر الولاية الذي انطلق منذ يوم 4 جويلية بصفة سلمية وفق ما أكده المصدر ذاته وذلك إلى غاية إيجاد حلول لهم وإنهاء أزمة مصنع الكوابل بالكاف.




Publié le:2017-07-10 18:19:01

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